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Kabine'de değişiklik iddiası! Toplantı perşembeye alındı, Ankara kulisleri hareketlendi

Kabine toplantısı alışılmışın dışında olarak ilk kez perşembe günü yapılacak. Bu durum Ankara kulislerini de hareketlendirdi. Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlarla yemek yiyeceği de iddialar arasında yer aldı. Bu yemeğin ise bazı bakanlar için 'veda yemeği' olacağı değerlendirildi. İşte tüm detaylar...

Kabine'de değişiklik iddiası! Toplantı perşembeye alındı, Ankara kulisleri hareketlendi
Melih Kadir Yılmaz

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığından yapılacak. Toplantının ilk kez perşembe günü yapılması ise Ankara kulislerini hareketlendi. Toplantının perşembe günü yapılacak olması bazı bakanlıklarda değişiklik olabileceği yönünde değerlendirildi.

Kabine de değişiklik iddiası! Toplantı perşembeye alındı, Ankara kulisleri hareketlendi 1

"BU HAFTA DEĞİŞİKLİK OLMAZ İSE EKİM AYINA KALIR"

Konuyla ilgili olarak gazeteci Osman Diyadin dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Kabine'de değişiklik iddialarını gündemine taşıyan Diyadin "Kabine için kritik 3 gece" dedi. Devamında ise "'Kabine ne zaman değişecek?'sorusunun cevabı için kritik 3 gün 3 gece diyelim! Çünkü; bu hafta kabine değişikliği olmaz ise değişiklik Ekim ayına kalır. Neden mi; TBMM 24 Temmuz’da tatile giriyor! Yeni bakanların yemin etmesi için TBMM açık olmalı!" ifadelerini kullandı.

Kabine de değişiklik iddiası! Toplantı perşembeye alındı, Ankara kulisleri hareketlendi 2

"BAKANLAR KURULUNDA BEKLENEN GÜN BENCE GELDİ"

Kabine Toplantısının perşembe günü planlanmasının ardından Diyadin bir paylaşım daha yaptı. Diyadin paylaşımında şunları söyledi:

"Ve.. Cumhurbaşkanı Erdoğan alışılmışın dışında ilk kez perşembe günü Bakanlar Kurulunu topluyor. Toplantı sonrası birlikte akşam yemeği yeneceğide söyleniyor. Bu neyin işareti! Bakanlar Kurulunda beklenen gün geldi mi? Cuma akşamı yeni kabineyi bekleyebiliriz mi? Bence geldi!.." dedi.

"YÜZDE 51 PERŞEMBE GECESİ"

Diyadin konuyla ilgili olarak yaptığı bir diğer paylaşımda da şu ifadelere yer verdi:

"Diyorum ki.. Yüzde 51 Perşembe gecesi.. Yüzde 49 Cuma gecesi.. Yeni Kabine.. Perşembe - Cuma gecesi resmi gazeteyi bekleyelim… Yarın akşam (Perşembe) kabine değişirse Cuma TBMM’de yeni bakanlar yemin eder… Cuma akşamı değişirse Pazartesi günü yemin ederler..

"BAZI BAKANLARLA VEDA TOPLANTISI VE SONRASINDA AKŞAM YEMEĞİ OLACAK GİBİ DURUYOR"

Yani yarınki (Perşembe günkü) saat 15.30’da başlayacağı bütün bakanlara tebliğ edilen bakanlar kurulu toplantısı bazı bakanlarla veda toplantısı ve sonrasında akşam yemeği olacak gibi duruyor.

Kabine de değişiklik iddiası! Toplantı perşembeye alındı, Ankara kulisleri hareketlendi 3

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YENİ BAKANLAR KURULU KADROSU HAZIR"

Yani.. Yani kabine için kritik saatler başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni bakanlar kurulu kadrosu hazır. Neden mi uzun bayram tatilinde hazırlığı yaptı. İsrail-İran savaşı çıkınca erteledi… O zaman sonra bugünleri geldi.

"ÇOK ÇOK SÜRPRİZLER OLABİLECEĞİ SÖYLENİYOR"

Peki nasıl bir değişim olabilir.. Çok, çok sürprizler olabileceği yeni bakan isimlerinin gündeme bomba gibi düşeceği söyleniyor… Edindiğimiz istihbaratlar var ama yazmak doğru bir yaklaşım olmaz… Çünkü sadece istihbarat/kulis… Fakat şunu söyleyebilirim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtemel yarın veya Cuma açıklayacağı söylenen kabine değişikliğinde o bakanlar kurulu ile girecektir"

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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