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Mansur Yavaş'tan "Kim yaparsa yapsın" çıkışı: İmamoğlu'nu işaret edip "Asla" dedi

Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan gündem yaratacak bir çıkış geldi. "Ekrem Başkan bu durumdayken benim adaylıktan söz etmem ayıptır, terbiyesizliktir" diyen Yavaş, adayın kim olabileceğiyle ilgili "Biri yapsın da kim yaparsa yapsın. Ekrem başkan olur. Özgür Bey parlıyor. Artık olur. Ben olurum" ifadeleriyle dikkat çekti.

Mansur Yavaş'tan "Kim yaparsa yapsın" çıkışı: İmamoğlu'nu işaret edip "Asla" dedi
Hazar Gönüllü

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutukluluğu devam ediyor. Görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla da gündemdeki yerini koruyor. Yine adı adaylık için geçen isimlerden bir diğeri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adaylık tartışmalarına damga vuracak ifadeler kullandı.

Mansur Yavaş tan "Kim yaparsa yapsın" çıkışı: İmamoğlu nu işaret edip "Asla" dedi 1

"ONLAR SİLİVRİ ZİNDANINDAYKEN BEN ADAYLIK KELİMESİNİ AĞZIMA ALMAM"

Mansur Yavaş, Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı’yı ziyaret edip çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı olma arzusuyla ilgili konuşan Yavaş şunları söyledi:
“Ekrem Başkan bu durumdayken benim adaylıktan söz etmem ayıptır, terbiyesizliktir. Ben asla böyle bir şey yapmam. Şu an partinin, partimizin, hepimizin adayı Ekrem İmamoğlu. O ve diğer başkanlarımız böyle bir haksızlığın, hukuksuzluğun sonucunda Silivri zindanındayken ben adaylık kelimesini ağzıma almam.”

Mansur Yavaş tan "Kim yaparsa yapsın" çıkışı: İmamoğlu nu işaret edip "Asla" dedi 2

"BİRİMİZ YAPSIN DA KİM YAPARSA YAPSIN"

Yavaş cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili ayrıca şöyle konuştu:
"Ben diyorum ki biri yapsın da kim yaparsa yapsın. Önemli olan kurtulmak. Çocuklarımız için, torunlarımız için, gençler için bu anlayıştan kurtulmak lazım. Kim kurtaracaksa olur. Beni, seni, osu yok. Ekrem başkan olur. Özgür bey parlıyor. Artık olur. Ben olurum. Birimiz yapsın da kim yaparsa yapsın. 'Bir Zamanlar Amerika^' adlı kitapta bir cümle var, şöyle diyor: ‘Biz Amerikalılar bir sorun ortaya çıkınca masaya oturur sorunu nasıl çözeceğimizi düşünürüz.’ Biz de öyle yapmak zorundayız. Bakın '100 yıllık çile bitiyor' diyenlerle karşı karşıyayız. Yok Yeliz’den bahsetmiyorum. Bunların sözde aydın geçineni yazıyor. Bundan kurtulmamız lazım.”

Mansur Yavaş tan "Kim yaparsa yapsın" çıkışı: İmamoğlu nu işaret edip "Asla" dedi 3

İMAMOĞLU'NA 'HAKARET' VE 'TEHDİT' DAVASINDA 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun 20 Ocak'ta katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'Tehdit' ve 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan açılan davanın üçüncü duruşmasında karar çıktı.

Mansur Yavaş tan "Kim yaparsa yapsın" çıkışı: İmamoğlu nu işaret edip "Asla" dedi 4

DHA'nın aktardığına göre; dün görülen duruşmada mahkeme heyeti, Ekrem İmamoğlu'nu 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlamasından beraat ettirirken; 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, 'Tehdit' suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. İmamoğlu toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu CHP cumhurbaşkanı adayı
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