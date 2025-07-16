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Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: 'Aynısı biz de yapacaksak iktidar değişmesin daha iyi'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya'ya giderek tutuklanan Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Yavaş, iktidarı değiştireceklerini belirtti ve, "Ama aynı hukuksuzlukları biz yapacaksak peşin peşin söylememiz lazım, hiç değişmesin daha iyi." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: 'Aynısı biz de yapacaksak iktidar değişmesin daha iyi'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partisinin Antalya İl Başkanlığı ziyaretinde, "İktidarı değiştirip aynı hukuksuzlukları biz yapacaksak peşin peşin söylememiz lazım, hiç değişmesin daha iyi" dedi.

Mansur Yavaş tan çok konuşulacak çıkış: Aynısı biz de yapacaksak iktidar değişmesin daha iyi 1

BÖCEK'İ ZİYARET ETTİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Cezaevi'ne gönderilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret eden Başkan Yavaş, ardından partisinin Antalya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Mansur Yavaş tan çok konuşulacak çıkış: Aynısı biz de yapacaksak iktidar değişmesin daha iyi 2

YÜZDE 60 VURGUSU

Ziyarette konuşan Başkan Yavaş, "Halkın gönlüne girdiğiniz zaman sizi sadece oradan halkın kendisi çıkartır. Halka karşı yapacağınız hatalar çıkartır. Biz bu hataları yapmadan daha çok hizmet edip, daha önce Ankara'da yüzde 60'ın üzerinde oy aldık. Oy vermeyen yüzde 40'ın da oyunu almak için çalışmaya devam edeceğiz ve iktidarı değiştireceğiz.

Mansur Yavaş tan çok konuşulacak çıkış: Aynısı biz de yapacaksak iktidar değişmesin daha iyi 3

"AYNI HUKUKSUZLUKLARI BİZ DE YAPACAKSAK..."

Ama amaç sadece iktidarı değiştirip aynı hukuksuzlukları biz yapacaksak peşin peşin söylememiz lazım, hiç değişmesin daha iyi. Biz belediyelerde nasıl olumlu uygulamalarla insanları memnun ettiysek, artık rövanş hukukunu ortadan kaldırarak gerçekten anayasaya ve yasalara uygun bir şekilde tarafsız ve bağımsız yargıya, herkesin adaletin önünde eşit yargılandığı bir sistemde bunu vaat etmemiz lazım. Ve gerçekleştirirsek ülkemiz o zaman rahat edecek" dedi.

Mansur Yavaş tan çok konuşulacak çıkış: Aynısı biz de yapacaksak iktidar değişmesin daha iyi 4
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş antalya CHP
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