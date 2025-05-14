AK Partili isimden gündem yaratacak açıklamalar! "Bu örgütün kurucusu sayın Öcalan" Demirtaş çıkışı da dikkat çekti...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye kapsamında yaptığı çağrı ile başlayan süreç, örgütün silah bırakma ve kendini feshetme duyurusuyla birlikte önemli bir aşama kaydetti.

"ÖRGÜTÜN KURUCUSU SAYIN ÖCALAN"

Rudaw'a konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu. Terör örgütünün cayma gibi bir durumun olmadığını belirten Ekinci, "Bu örgütün kurucusu sayın Öcalan" şeklinde konuştu.

Ekinci konuyla ilgili olarak değerlendirmesinde, "PKK'nın miadını doldurduğunu, 90'lardan itibaren tekrara düştüğünü ve işe artık bir kan davası şeklindeki yaklaşımla PKK'nın anlamsız bir hale düştüğünü söyledi. Dolayısıyla kendisini feshetmesi gerektiğini ilan etti. Yani aslında Abdullah Öcalan açısından bu örgütün kurucusu olan lider tarafından bu örgüt bitmiştir. Abdullah Öcalan'ın söyleminden sonra PKK ve bileşenlerinin buna itiraz edeceğini zannetmiyorum ama olsa bile bu saatten sonra bu kişiler marjinalleşir ve eriyip gitmeye mahkum olurlar ve başarılı da olamazlar. Macun tüpten çıkmış durumda" dedi.

DEMİRTAŞ ÇIKI: "HALA SUÇLU MUAMELESİNİ YAPMAK DOĞRU OLMAZ"

Ekinci açıklamalarında, 8 yıldan fazla bir süredir tutuklu bulunan HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için de değerlendirmelerde bulundu. Ekinci, Demirtaş'ın yürütülen sürece rağmen hala suçlu muamelesi görmesinin yanlış olduğunu ifade etti.

"DAHA ÖNCE SUÇ SAYILAN BİR TAKIM ŞEYLER ARTIK BUNDAN SONRA SUÇ OLMAYACAK"

Konjoktürün değiştiğine dikkat çeken Ekinci, "Yeni bir anayasa meselesi, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezinde yapılacak olan çalışmalar. Akabinde yapılan anayasanın ki bir takım değişiklikler yapıldığında daha önce suç sayılan bir takım şeyler artık bundan sonra suç olmayacak. Yani kişi kendi yanlışından vazgeçince sen hala o yanlışta duruyorsun şeklinde muamele etmenin anlamı yok. Bu dünyanın hiçbir yerinde olmamıştır, olma da. Bu akılsız ve mantıksız kişilerin yapacağı bir şeydir" dedi.

"SİYASETTE AKTÖR DE OLABİLİR"

Demirtaş'ın siyasete dönüş yapabileceğine de değinen Ekinci şunları söyledi:

"Selahattin Demirtaş hangi suçlardan ceza aldı, bugünkü oluşan konjonktürde o günkü şartlar ortadan kalktığı için Selahattin Demirtaş’a hala suçlu muamelesini yapmak doğru olmaz. Kaldı ki kendisi de sürecin başından sonuna kadar destek oldu ve bunu defalarca açıkladı. Bundan sonraki süreçte de buna katkı sağlayacağını düşündüğüm kişilerden birisidir Türkiye siyasetinde. Siyasete dönüş de yapabilir, siyasete aktör de olabilir Demirtaş ve ona benzer kişiler"