AK Partili Şamil Tayyar duyurdu: İmralı görüşmesinde Öcalan’a hangi sorular soruldu?

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, İmralı’ya giden süreç komisyonunun yaptığı görüşmeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Heyetin, PKK lideri Abdullah Öcalan’la yaptığı görüşmede hangi sorulara cevap aradığını açıklayan Tayyar, görüşmenin 3 saat sürdüğünü ve görüntülü olarak da kaydedildiğini öne sürdü. Tayyar, ayrıca görüşmenin ardından da “Öcalan’la hatıra fotoğrafı çektirmemişler” dedi.

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Süreç Komisyonu’nun İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan’la yaptığı görüşmede yöneltilen soruları kamuoyuyla paylaştı. Tayyar, üç saatlik görüşmenin görüntülü kaydedildiğini öne sürerek görüşmenin ardından ‘hatıra’ fotoğrafı çekilmediğini belirtti.

Şamil Tayyar’ın İmralı’da yapılan son görüşmeye ilişkin paylaştığı bilgiler ise şu şekilde:

İmralı Notları.

Öncesinde Hüseyin Yayman’a haksızlık yapıldığını belirteyim.

Tanımadığı, bilmediği, sonradan PKK yayın organı olduğu, DEM tarafından bilgilendirildiği anlaşılan bir TV kanalı temsilcisinden İmralı ziyaretini gizliyor.

Doğrusunu yapmış, malum ziyaretin bir de güvenlik boyutu var.

Ziyarete gelince.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmede heyet üyeleri, Öcalan’la hatıra fotoğrafı çektirmemişler.

DEM’li üye hatıra fotoğraf çektirmek istese de hevesi kursağında kalmış.

Ziyarete yoğun tepki varken fotoğraf çektirip milletin gözüne sokmak büyük hata olurdu.

Ancak, devlet görüşmeyi görüntülü kayıt altına almış.

ÖCALAN’A HANGİ SORULAR SORULDU?

Kamuoyundaki tüm kaygılar soru olarak yöneltilmiş.

Özellikle 2 konu:

  • PKK fesih ve silahları bırakma kararı aldı ama pratikte bu süreç istendiği gibi neden ilerlemiyor?
  • Suriye’deki YPG sorunu neden çözülemiyor?

Öcalan, özetle Suriye’deki YPG dahil sürecin önündeki tüm engelleri aşabileceklerini söylüyor.

Ama bunun için çizdiği bir yol haritası var.

Detayına girmeyeyim.

İşte görüşmedeki o kritik notlar bugün devletin zirvesine aktarıldı.
Umut verici bulundu ama aşılması gereken hala ciddi engeller var.

Kanaatime gelince…

AK Parti’de ‘temkinli iyimserlik’ hakim.

En Çok Aranan Haberler

