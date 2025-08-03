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AK Partili Şamil Tayyar önce paylaştı, sonra sildi! Erken seçim sinyalleri peş peşe gelmeye başladı: "Belli ki ortak bir kanaat oluşmuş"

AK Parti'den peş peşe erken seçim mesajları gelmesi dikkat çekti. Dün Bakan Uraloğlu, Trabzon'da yaptığı konuşmada cumhurbaşkanlığı seçimi için 2027'yi işaret etmişti. Uraloğlu'nun sözlerine değinen AK Partili Şamil Tayyar, "Bu konuda bir karar alınmadığı halde yetkili isimlerin aynı takvime gönderme yapması, bir ortak kanaatin şekillenmeye başladığını gösteriyor" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı ancak daha sonra bu paylaşımı sildi.

AK Partili Şamil Tayyar önce paylaştı, sonra sildi! Erken seçim sinyalleri peş peşe gelmeye başladı: "Belli ki ortak bir kanaat oluşmuş"
Hazar Gönüllü

Başta CHP olmak üzere muhalefetin talep ettiği erken seçim konusu siyasetin gündeminde tartışılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce erken seçime kapıyı kapatıp 2028'i işaret etmişti. Ancak AK Partili isimlerden üst üste 2027 sinyalleri gelmeye başladı.

BAKAN URALOĞLU: SEÇİM MUHTEMELEN 2027'DE

Dün AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu önümüzdeki seçimin tarihiyle ilgili konuşurken şunları söyledi:
“Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. O Cumhurbaşkanlığı seçimi 2027-2028 ama muhtemelen 2027 olacak, öyle düşünüyorum... O akşam Trabzon'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçlarını takip ediyoruz. Bir anda nereye geldik? 2027'nin sonuna doğru ve ben şunu görüyorum, Cumhurbaşkanımız açık ara tekrar Cumhurbaşkanı olacak. Ben bunu yaşıyorum, ben bunu Rabb'imden niyaz ediyorum. Seçimleri Allah'ın izniyle en iyi şekilde kazanıp bu memlekete hizmet etme rüyasını, hayalini, gerçekliğini kendi adıma yaşıyorum.”

AK Partili Şamil Tayyar önce paylaştı, sonra sildi! Erken seçim sinyalleri peş peşe gelmeye başladı: "Belli ki ortak bir kanaat oluşmuş" 1

AK PARTİLİ TAYYAR'DAN SEÇİM TARİHİ ÖNERİSİ: TOPLUMDA VE SİYASETTE GENEL BİR RAHATLAMA OLUR"

Bakan Uraloğlu'nun bu konuşması üzerine bir dönem milletvekilliği de yapmış olan AK Partili Şamil Tayyar seçim tarihiyle ilgili bir öneride bulundu. "Şimdiden 2027 yılı Kasım ayı için seçim kararı alınsa, hem toplumda hem siyasette genel bir rahatlama olacağını düşünüyorum" diyen Tayyar daha sonra paylaşımını sildi.

AK Partili Şamil Tayyar önce paylaştı, sonra sildi! Erken seçim sinyalleri peş peşe gelmeye başladı: "Belli ki ortak bir kanaat oluşmuş" 2

"YETKİLİLİLERİN AYNI TAKVİME GÖNDERME YAPMASI, BİR ORTAK KANAATİN ŞEKİLLENMEYE BAŞLADIĞINI GÖSTERİYOR"

Tayyar'ın sildiği paylaşımında kullandığı ifadeler şu şekildeydi:

"Ulaştırma Bakanımız, Trabzon'daki konuşmasında genel seçimin 2027 sonunda olabileceğini söylemiş. Bir ihtimal olarak. Daha önce Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş, Grup Başkanvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız da farklı tarihlerde genel seçimin 2027 Kasım'ında yapılma ihtimaline dikkat çekmişti. Bu konuda bir karar alınmadığı halde yetkili isimlerin aynı takvime gönderme yapması, bir ortak kanaatin şekillenmeye başladığını gösteriyor.

Bana kalırsa... İşi hiç uzatmadan, şimdiden 2027 yılı Kasım ayı için seçim kararı alınsa, hem toplumda hem siyasette genel bir rahatlama olacağını düşünüyorum.
Çözüm süreci, yeni Anayasa, ekonomik program, İBB soruşturması gibi tüm tartışmalar seçim polemiği dışında kalır, gündem daha reel zeminde. ilerler kanaatindeyim.
Herkes hesabını buna göre yapar, risk azalır, gündem daha şeffaf hale gelir. Küçük bir öneri..."

ERDOĞAN: TEKRAR ADAY OLMA GİBİ BİR DERDİM YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Mayıs'taki Macaristan ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada "Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok." demişti.

AK Partili Şamil Tayyar önce paylaştı, sonra sildi! Erken seçim sinyalleri peş peşe gelmeye başladı: "Belli ki ortak bir kanaat oluşmuş" 3

"SEÇİM 2028'DE BAY ÖZGÜR"

Erdoğan geçtiğimiz haftalarda ise "Anayasa ve Seçim Kanunu değişmediğine göre, Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi 2028 yılında, mahalli idareler seçimleri 2029 yılında yapılacak Bay Özgür" diyerek yeniden erken seçime kapıyı kapatmıştı.

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Şamil Tayyar Recep Tayyip Erdoğan erken seçim ak parti Abdulkadir Uraloğlu
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