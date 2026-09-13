AK Partili vekilden "Vali beni tehdit ediyor" iddiası! Ankara'da yakın koruma istedi

Burdur yerel siyasetinde eşine az rastlanır bir iddia gündem oldu. AK Parti Burdur Milletvekili Prof. Dr. Adem Korkmaz, kentte uzun süredir tartışma konusu olan zorunlu dijital su sayacı uygulamasına dair vatandaşların şikayetlerini Ankara’ya taşıması sonrasında, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ile arasında iplerin gerildiğini açıkladı.

DİKKAT ÇEKEN İDDİA: "BÖYLE BİR ŞEY OLURSA HOCAYI GÖTÜRÜRÜM"

Katıldığı bir dijital yayında olayların perde arkasını anlatan Korkmaz, bölgedeki idari huzursuzluk ve halktan gelen yoğun tepkiler üzerine İçişleri Bakanlığı ile temas kurduğunu aktardı. Bakanlığın konuya dahil olmasının ardından Vali Bilgihan’ın kendisine yönelik son derece sert bir tutum takındığını iddia eden AK Partili vekil, valinin "Evet, böyle bir şey olursa hocayı götürürüm" ifadesini kullandığını öne sürdü.

"BİR YILDIR BASKI VE ENDİŞE ALTINDAYIM"

Konuyu yüz yüze görüşmek için Vali Tülay Baydar Bilgihan ile bir araya geldiğini ifade eden Adem Korkmaz, bu görüşmede de aynı ifadenin kararlılıkla tekrarlandığını belirtti. Yaşadığı durumun siyasi bir eleştiriden öte açık bir tehdit boyutu taşıdığını savunan Korkmaz, yaklaşık bir yıldır bu baskı ve endişe altında görevini sürdürmeye çalıştığını dile getirdi.

YAKIN KORUMA TALEP ETTİ

İddia edilen ifadelerin doğrudan can güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayan Korkmaz, durumun ciddiyeti sebebiyle Ankara Valiliği’ne başvuruda bulunarak resmi yakın koruma talebinde bulunduğunu kamuoyuna açıkladı.