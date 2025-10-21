AK Partili Yayman'dan Özel'e sert sözler! "Milletin iradesine karşı tehdit dilini kullanıyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti toplantısında konuşmasında kullandığı "Gelecekte yargılanmayacağız, sizi yargılayacağız" sözlerine bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yayman, CHP lideri Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'yi hedef alan sözlerinin, darbeci ve vesayetçi zihniyetin bir tezahürü olduğunu dile getirdi.

"MİLLETİN İRADESİNE KARŞI AÇIK BİR SAYGISIZLIKTIR"

AK Partili Yatman, şunları söyledi;

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza ve partimize yönelttiği tehditkâr ifadeler, milletin iradesine karşı açık bir saygısızlıktır ve darbeci zihniyetin bugüne yansımasıdır.

CHP’nin bu yaptığı siyaset değil. 27 Mayıs’ta başlayan vesayetçilik ve darbeci reflekslerin bugüne taşınmış halidir. Partisini esir alan yolsuzluk, rüşvet, irtikap, tehdit ve şantaj iddialarının üzerini örtmeye çalışanlar, şimdi milletin iradesine karşı tehdit dilini kullanıyor.

Ama bu millet bir daha Yassıada’nın darbeci zihniyetine ve darbeci entrikalara boyun eğmeyecek, geçmişin karanlık hesaplarına prim vermeyecektir.

"ÜLKENİN SEÇİLMİŞ LİDERİNE EL KALDIRMAYA ÇALIŞANLAR, TARİHİMİZİN İBRETLİK SAYFALARINDAN DERS ÇIKARMALIDIR"

Cumhurbaşkanımıza yönelen her saldırı, aslında doğrudan milletin tercihine yöneliktir. Biz, siyaseti tehdit ve şantaj diliyle değil, milletimizin kudretiyle yürütüyoruz.

Milletin adamına uzanan her kirli el, yine milletin iradesiyle karşılık bulacaktır. Bu ülkenin seçilmiş liderine el kaldırmaya çalışanlar, tarihimizin ibretlik sayfalarından ders çıkarmalıdır.

Türkiye, tehdit ve vesayet oyunlarına değil, demokrasinin, hukukun ve milletin iradesinin üstünlüğüne yürüyor."

