Özgür Özel'e AK Parti'den sert tepki: "Gerçekten çok vahim bir 'siyasi itiraf' bu"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin TBMM grup toplantısında 'Aziz İhsan Aktaş' iddianamesine yönelik tepkilerini dile getirirken "Dünkü iftiralar çöp olmuştur. Gelecekte de yargılanmayacağız, sizi yargılayacağız" demişti.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: "CUMHURBAŞKANIMIZI VE PARTİMİZİ SÖZDE TEHDİT ETMEYE KALKMIŞ"

Özel'e bu sözleri nedeniyle tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel “sizi yargılayacağız” diye Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış.

Bu tehditlere gereken cevabı vereceğimizden hiç kimse kuşku duymasın.

Özgür Özel bu sözleriyle bugün yeni bir “YASSIADA ÇETESİ” kurmak istediğini ilan etmiş oldu. “Millete kötülük yapma organizasyonu”nun yeni sürümü piyasaya sürüldü böylece.

"ÇOK VAHİM BİR 'SİYASİ İTİRAF' BU"

Özgür Özel, Yüce Meclis’in çatısı altında, tarihimizde çok kere görüldüğü gibi bir kere daha “CHP yargı düzeni” kuracağını söylüyor. Bir siyasi parti yönetimi ve genel başkanı için gerçekten çok vahim bir “siyasi itiraf” bu.

Bu siyasi kadronun dönüp dolaşıp, tarihimizin en “karanlık” işlerini yeniden diriltmeye çalışmaktan başka bir hedefi olmaması ibretlik bir durum.

Bu “karanlık” zihniyete geçit vermeyeceğiz. Tüm teşkilatlarımızla ve milletimizle beraber bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz."