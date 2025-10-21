HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Özgür Özel'e AK Parti'den sert tepki: "Gerçekten çok vahim bir 'siyasi itiraf' bu"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugünkü konuşmasında kullandığı "Gelecekte yargılanmayacağız, sizi yargılayacağız" sözlerine AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Özgür Özel bu sözleriyle bugün yeni bir “YASSIADA ÇETESİ” kurmak istediğini ilan etmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'e AK Parti'den sert tepki: "Gerçekten çok vahim bir 'siyasi itiraf' bu"
Hazar Gönüllü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin TBMM grup toplantısında 'Aziz İhsan Aktaş' iddianamesine yönelik tepkilerini dile getirirken "Dünkü iftiralar çöp olmuştur. Gelecekte de yargılanmayacağız, sizi yargılayacağız" demişti.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: "CUMHURBAŞKANIMIZI VE PARTİMİZİ SÖZDE TEHDİT ETMEYE KALKMIŞ"

Özel'e bu sözleri nedeniyle tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel “sizi yargılayacağız” diye Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış.
Bu tehditlere gereken cevabı vereceğimizden hiç kimse kuşku duymasın.

Özgür Özel e AK Parti den sert tepki: "Gerçekten çok vahim bir siyasi itiraf bu" 1

Özgür Özel bu sözleriyle bugün yeni bir “YASSIADA ÇETESİ” kurmak istediğini ilan etmiş oldu. “Millete kötülük yapma organizasyonu”nun yeni sürümü piyasaya sürüldü böylece.

"ÇOK VAHİM BİR 'SİYASİ İTİRAF' BU"

Özgür Özel, Yüce Meclis’in çatısı altında, tarihimizde çok kere görüldüğü gibi bir kere daha “CHP yargı düzeni” kuracağını söylüyor. Bir siyasi parti yönetimi ve genel başkanı için gerçekten çok vahim bir “siyasi itiraf” bu.

Bu siyasi kadronun dönüp dolaşıp, tarihimizin en “karanlık” işlerini yeniden diriltmeye çalışmaktan başka bir hedefi olmaması ibretlik bir durum.

Bu “karanlık” zihniyete geçit vermeyeceğiz. Tüm teşkilatlarımızla ve milletimizle beraber bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da 2 gökdoğan ele geçirildi; şüphelilere 1,5 milyon lira cezaİstanbul'da 2 gökdoğan ele geçirildi; şüphelilere 1,5 milyon lira ceza
Bakımevinde 3 yaşındaki öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandıBakımevinde 3 yaşındaki öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi

Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi

Polis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralı

Polis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralı

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı!

Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.