Akar'ın kızıyla ilgili olan iddialara açıklama geldi: Gerçek dışı ve iftira, yasal yollara başvurulacaktır

Milli Savunma eski Bakanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar’ın kızı Serra Akar'ın 2002’de ABD’de biyoloji okurken, denk olmadığı bilinmesine rağmen Hacettepe Tıp Fakültesi’ne yatay geçiş yaptığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak Hulusi Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç açıklamada bulundu.

"KAMUYOUNDA YANLIŞ ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILMIŞTIR"

Açıklamada, "Sayın Akar’ın kişilik haklarını zedeleyici, onurla sürdürdüğü kamusal hizmet ve çalışmalarını hedef alan gerçek dışı iddialara yer verilmiş ve kamuoyunda yanlış algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu nedenlerle yanlı gerçek dışı ve iftiraya varan yayınlarla ilgili yasal yollara da başvurulacaktır" denildi.

Akar'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Son günlerde, Milli Savunma eski Bakanı ve Ak Parti Milletvekili Hulusi Akar’ın kızı hakkında gerçek dışı ve iftira mahiyetinde birtakım bilgilerin kasıtlı bir şekilde yayılmaya çalışıldığı görülmektedir.

"KESİNLİKLE REDDEDİYOR VE KINIYORUZ"

Her zaman insan haklarını dillerinden düşürmeyen ahlak, insanlık yoksunu sözde siyasi birtakım kişilerin, bazı gazetecilerin genç bir doktor hanımın başarılarını duygularını hiçe sayarak ortaya attıkları gerçeklerle bağdaşmayan çarpıtma, yalan ve iftiraları ısrarla, kesinlikle reddediyor ve kınıyoruz.

"KLİNİK ÇALIŞMALARIN YER ALDIĞI BİR PROGRAMDIR"

Türkiye’de 6 yıl süren Tıp Fakültesi eğitiminin ilk 2 senesinde verilen eğitim programı ile örtüşen DePaul Üniversitesi Pre-Medical Biyoloji programı; ABD’de sadece Tıp Fakültesi’ne girmek isteyen öğrencilerin kabul edildiği uygulamalı derslerin ve klinik çalışmaların yer aldığı bir programdır.

Türkiye’deki Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü ya da Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği bölümünden tamamen farklıdır.

"BU YASAL HAKTAN BİRÇOK BAŞKA ÖĞRENCİ DE YARARLANMIŞTIR"

Sn. Akar’ın kızı DePaul Üniversitesi Pre-Medical Biyoloji bölümünü iki yıl süreyle okuyup, 4.0 ortalamayla tamamlamıştır. Bahsi geçen müracaatı müteakip gerekli işlemler için istenilen bilgi ve belgeler ile üniversiteye müracaat edilmiş, tamamen kişilerin dışında ilgili üniversitenin akademik/bilimsel kurulunca değerlendirilmiş, karara bağlanmış, Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesine kabul edilmiş ve tahsilini başarıyla tamamlamış olup bu yasal haktan birçok başka öğrenci de yararlanmıştır.

İşlemler kişiye özel olmadan ve hiçbir dış müdahale olmaksızın o dönemde yürürlükte olan mevzuata tamamen uygun ve şeffaf bir şekilde kurul kararıyla gerçekleşmiştir. Bu gerçeklerin bilinmesine karşın, Sn. Akar ve ailesini hedef alan karalama kampanyası ve itibar suikastı niteliğindeki bu tür dayanaksız, asılsız iddia ve yorumlar; Basın Meslek İlkeleri başta olmak üzere hiçbir etik ve ahlaki değerlerle bağdaşmamaktadır. Tamamen siyasi çıkar sağlama ve kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır.

"HERHANGİ BİR DANIŞTAY KARARI BULUNMAMAKTADIR"

Ayrıca, yayınlarda, Danıştay tarafından bir karar verildiğinden bahsedilmekte; Sn. Akar’ın kızının üniversiteye kabulü ile ilgili olarak verilmiş herhangi bir Danıştay kararı da kesinlikle bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, daha önce aynı konuda yapılan yayınlar bakımından Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği 30/05/2023 tarihli kararıyla; “…haberde talepte bulunanın kızı hakkında diploma usulsüzlüğü yapılarak iki bölüm arasında denklik olmamasına rağmen Tıp Fakültesi'ne kabul edildiği belirtilmişse de, talep evrakının incelenmesinde, söz konusu geçiş işleminin o dönem yürürlükte bulunan mevzuata aykırı olmadığı, benzer şekilde birçok öğrencinin de bu haktan yararlandığı bu hususta haber içeriğinin "gerçek haber" niteliğini aşarak haber verme hürriyeti kapsamı dışında kaldığı gibi talep edenin toplum nezdindeki itibarını zedeleyerek kişilik haklarını ihlal ettiği, haberin gerçekliği hususundaki cevapların yayınlanmasının, yayına erişen kişiler açısından konu hakkında farklı bir kaynaktan bilgi edinilmesi imkânını sağlayacağı hususu birlikte gözetildiğinde…” denilerek tekzip talebinin kabulüne karar verilmiştir.

Ayrıca, söz konusu karara, karşı tarafça yapılan itiraz da Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 14/06/2023 tarihli kararıyla kesin olarak reddedilmiştir. Buna rağmen ısrarlı bir şekilde yalanın dozunun artırılması, insani değerler ve basın ahlakıyla bağdaşmamaktadır.

"YASAL YOLLARA BAŞVURULACAKTIR"

Söz konusu yayınlarda Sn. Akar’ın kişilik haklarını zedeleyici, onurla sürdürdüğü kamusal hizmet ve çalışmalarını hedef alan gerçek dışı iddialara yer verilmiş ve kamuoyunda yanlış algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu nedenlerle yanlı gerçek dışı ve iftiraya varan yayınlarla ilgili yasal yollara da başvurulacaktır. Kamuoyunun doğru bilgilenme hakkına istinaden saygıyla sunulur"