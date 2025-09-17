Akbelen Ormanı’nda, asırlık zeytin ağaçları kepçelerle söküldü! Köylüler gözyaşlarıyla tepki gösterdi

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi’nde bulunan Akbelen Ormanı’nda, kesim ekipleri tarafından zeytin ağaçlarının sökülmesi büyük tepki topladı. Jandarma personeli de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda, asırlık zeytin ağaçları kepçelerle söküldü. Köylüler, madenciliğe açılan bölgedeki ağaçların sökülmesine gözyaşlarıyla tepki gösterdi. pic.twitter.com/0nhpSoqjY0 — Mynet (@mynet) September 16, 2025

Alana giriş çıkışların tutulduğunu, girişlerinin engellendiğini belirten köylüler, kesime tepki gösterdi.

Yerlerinden sökülen ağaçlar iş makineleriyle kamyonlara dolduruldu.

Zeytinliklerin sökülmesine karşı çıkan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık ve üç köylü, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan vatandaşlar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA BAŞVURUSUNDA BULUNDULAR

Zeytinliklerin taşınmasına imkan tanıyan torba yasayla getirilen düzenlemenin uygulanması için hazırlanan işleme karşı yaklaşık 10 köyden 77 yurttaş adına açılan davada, avukatlar Danıştay’da acil yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu. Dilekçede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 4 Ağustos 2025 tarihli Bakanlık oluruyla yürürlüğe giren Maden Kanunu'nun Geçici 45. Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar başlıklı düzenleyici işlemin yürütmesinin durdurulması istendi.

Köylüler adına avkuatlar Arif Ali Cangı, İpek Sarıca, İsmail Hakkı Atal, Barış Aydın tarafından Danıştay 8. Dairesi'ne gönderilen dilekçede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 4 Ağustos 2025 tarihli Bakanlık oluruyla yürürlüğe giren 'Maden Kanunu'nun Geçici 45. Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar' başlıklı düzenleyici işlemin yürütmesinin durdurulması istendi.

Dilekçede ayrıca düzenleyici işlemin dayanağı 7554 Sayılı Kanunun 11. maddesi ile Maden Kanunu'na eklenen Geçici 45. maddesinin Anayasa aykırı olduğu iddiasının ciddiye alınarak, Anayasa Mahkemesi'ne itirazen başvurulmasına, Anayasaya Mahkemesi'nin vereceği karara kadar da dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, duruşmalı yapılacak yargılama sonunda düzenlemenin iptaline karar verilmesi talep edildi.