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Akbük Koyu'nda kaybolmuştu! Sahil Güvenlik arama çalışmalarına devam ediyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Akbük Koyu'nda paddle board ile denize açılan kişiyi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Akbük Koyu'nda kaybolmuştu! Sahil Güvenlik arama çalışmalarına devam ediyor

Akbük Koyu'nda paddle board (kürek sörfü) ile denize açılan Turgay Tarakçı'yı arama çalışmaları, dalgıçlar eşliğinde ikinci gününde de devam ediyor.

Tarakçı'yı bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Tarakçı ve arkadaşı Semih Turan kürek sörfü ile denize açılma anları, bir işletmenin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Akbük Koyu nda kaybolmuştu! Sahil Güvenlik arama çalışmalarına devam ediyor 1

OLAY

Akbük Koyu'nda paddle board ile denize açılan Semih Turan ve Turgay Tarakçı dün denize düşmüş, kısa sürede borddan uzaklaşan iki kişiden Turan yüzerek kıyıya ulaşmayı başarmış, Tarakçı ise kaybolmuştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri, Tarakçı'nın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatmıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Muğla
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