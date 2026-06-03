HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Akçadağ Belediyesi’nin yeni hizmet binasında çalışmalar sürüyor

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, yapımı devam eden yeni belediye hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.

Akçadağ Belediyesi’nin yeni hizmet binasında çalışmalar sürüyor

İlçeye kazandırılacak olan yeni belediye hizmet binasının yapım çalışmalarını yerinde takip ettiklerini belirten Başkan Ulutaş, projenin Akçadağ’a uzun yıllar hizmet verecek önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi. Vatandaşlara daha kaliteli ve etkin hizmet sunmayı amaçladıklarını ifade eden Ulutaş, "İlçemize kazandıracağımız yeni belediye binamızın yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek firma yetkililerinden bilgi aldık. Hemşerilerimize daha kaliteli hizmet sunmak adına hayata geçirdiğimiz bu önemli yatırımın çalışmalarını yakından takip ediyoruz" dedi.

Eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Ulutaş, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlara devam edeceklerini belirtti.

Akçadağ Belediyesi’nin yeni hizmet binasında çalışmalar sürüyor 1

Akçadağ Belediyesi’nin yeni hizmet binasında çalışmalar sürüyor 2
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mezarlıkta eşini darbeden koca tutuklandıMezarlıkta eşini darbeden koca tutuklandı
Otobüs durağındaki bankta ölü bulunduOtobüs durağındaki bankta ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
güncel yaşam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in hedefindeki Gülşah Alyans'tan yanıt

Özgür Özel'in hedefindeki Gülşah Alyans'tan yanıt

Elif Özkan'ın ölümü intihar mı cinayet mi? Çarpıcı detaylar

Elif Özkan'ın ölümü intihar mı cinayet mi? Çarpıcı detaylar

Aziz Yıldırım seçime ramak kala duyurdu! "İkisini de alacağız"

Aziz Yıldırım seçime ramak kala duyurdu! "İkisini de alacağız"

Reha Muhtar hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Reha Muhtar hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Sigaraya zam geldi: İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları

Sigaraya zam geldi: İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları

En düşük emekli maaşı için rakam geldi 'Temmuzda tersi olacak'

En düşük emekli maaşı için rakam geldi 'Temmuzda tersi olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.