Akçadağ Belediyesi’nin yeni hizmet binasında çalışmalar sürüyor

İlçeye kazandırılacak olan yeni belediye hizmet binasının yapım çalışmalarını yerinde takip ettiklerini belirten Başkan Ulutaş, projenin Akçadağ’a uzun yıllar hizmet verecek önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi. Vatandaşlara daha kaliteli ve etkin hizmet sunmayı amaçladıklarını ifade eden Ulutaş, "İlçemize kazandıracağımız yeni belediye binamızın yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek firma yetkililerinden bilgi aldık. Hemşerilerimize daha kaliteli hizmet sunmak adına hayata geçirdiğimiz bu önemli yatırımın çalışmalarını yakından takip ediyoruz" dedi.

Eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Ulutaş, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlara devam edeceklerini belirtti.



Kaynak: İHA