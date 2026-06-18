Akçakoca’da turizmcilerin umudu karne döneminde

"Karadeniz’in incisi" olarak anılan Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, turizm sezonunun geleceği okulların kapanmasına endekslendi. Sezona sakin başlangıç yapan ilçede, turizm işletmecileri büyük hareketliliğin öğrencilerin tatile girmesiyle başlayacağını öngörüyor.

Hava sıcaklıklarının artmasına rağmen sahillerde beklenen canlanma henüz tam anlamıyla gerçekleşmezken, Akçakocalı esnaf ve otel işletmecileri sezondan umutlu. Sektör temsilcileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da asıl yoğunluğun karnelerin alınmasının ardından yaşanacağını belirtiyor.

Sahil şeridindeki tesisler, plajlar ve oteller, yaz sezonu için tüm hazırlıklarını tamamladı. İşletmeciler, okulların tatile girmesiyle birlikte ailelerin ertelenen tatil planlarını devreye sokacağını ve bölgenin kısa sürede yoğun bir turist akınına uğrayacağını öngörüyor.

Bölge ekonomisi için can suyu olması beklenen bu hareketlilik için geri sayım devam ederken, turizmciler sezonun verimli geçmesi adına tüm hazırlıklarıyla misafirlerini ağırlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: İHA