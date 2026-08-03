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Cem Küçükle ilgili yeni detay! "İstihbarat başkanıyla konuşuyormuş gibi yapıp"

Bir gizli tanık Cem Küçük'ün yayınlardan önce istihbarat başkanıyla konuşuyormuş gibi yapıp çevredekileri etkilemeye çalıştığını iddia etti. Cem Küçük ifadesinde bu iddiayı da yanıtladı.

Cem Küçükle ilgili yeni detay! "İstihbarat başkanıyla konuşuyormuş gibi yapıp"
Ufuk Dağ

31 Temmuz'da ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suçundan tutuklanan gazeteci Cem Küçük'le ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Küçük'e savcılık sorgusunun ardından gizli tanığın ifadeleri soruldu. Gizli tanığın Küçük'le ilgili, para karşılığında lehte veya aleyhte haber yaptığı ve yayın yoluyla baskı kurduğu yönündeki beyanları okundu. Küçük bu iddialara yanıt verdi. İşte gizli tanığın iddiaları ve Cem Küçük'ün yanıtı...

Cem Küçükle ilgili yeni detay! "İstihbarat başkanıyla konuşuyormuş gibi yapıp" 1

"YAYINDAN ÖNCE İSTİHBARAT BAŞKANIYLA GÖRÜŞÜYORMUŞ GİBİ..."

Gizli tanığın iddiaları şu şekilde;

“Kendisi şantaj ve tehdit yöntemiyle sosyal medya, televizyon kanalları ve gazete köşesini kullanarak zor durumdaki insanlardan içinde bulunduğu koşullardan yararlanıp para karşılığı haber ve aleyhine veya lehine yayınlar yapar. Cem Küçük HaberTürk yayınlarına çıkmadan önce o dönemin istihbarat başkanı veya istihbarat yetkilileriyle görüşmüş algısı yaratmak için telefonunu kulağına götürüp konuşuyor tarzı yapar çevresindeki insanlarda bu şekil algı çalışması yürütürdü. Çevresindeki kişiler bu gerçek olmayan konuşmalara inanıp hareket ederdi.”

KÜÇÜK, İDDİALARI YALANLADI

Küçük ise bu iddiaların tamamını reddederek, “Bu beyanı kabul etmiyorum. Bu şekilde hiçbir zaman yayınım olmamıştır. Bu şekilde hiçbir zaman hareketim olmamıştır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cem küçük istihbarat
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