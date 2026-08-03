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Gündüz başka, gece başka adresteymiş! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cünün 3 evi ilk kez görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıl sonra Afyonkarahisar’da yakalanan eski yüzbaşı Burkay Karatepe’nin gizlenmek için kullandığı üç ev ilk kez görüntülendi. Karatepe’nin iki daireyi paravan olarak kullandığı, geceleri ise boş bir binada yalnızca kanepe ve birkaç günlük erzak bulunan hücre evine geçtiği aktarıldı. Komşularına ise kendisini farklı kimliklerle tanıttığı ortaya çıktı.

Gündüz başka, gece başka adresteymiş! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cünün 3 evi ilk kez görüntülendi
Mehmet Hazar Gönüllü

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast timinde yer alan Burkay Karatepe, 10 yıl boyunca Afyonkarahisar’da sıradan bir hayat görüntüsü altında saklandı. Kiraladığı üç adres, firari eski yüzbaşının kurduğu gizlenme düzenini gözler önüne serdi. Karatepe’nin iki evi paravan olarak kullandığı, geceyi ise boş bir binanın en üst katındaki hücre evinde geçirdiği belirtildi.

Gündüz başka, gece başka adresteymiş! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cünün 3 evi ilk kez görüntülendi 1

ÜÇ ADRESİ GÖRÜNTÜLENDİ

Karatepe'nin yakalandığı Afyonkarahisar kent merkezindeki Dörtyol Mahallesi'nde bulunan ve fazla insanın yaşamadığı İnaz Deprem Evleri'ndeki daireyi ve kiralık olarak tuttuğu Yarenler Mahallesi'ndeki iki evi Sabah görüntüledi.

Gündüz başka, gece başka adresteymiş! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cünün 3 evi ilk kez görüntülendi 2

HÜCRE EVİNDE YALNIZCA BİR KANEPE

Karatepe'nin saklanmak için kimsenin yaşamadığı bir binanın en üst katındaki daireyi hücre evine çevirdiği belirlendi. Karatepe'nin kaldığı dairede sadece uyuması için bir kanepe bulunuyor.

Gündüz başka, gece başka adresteymiş! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cünün 3 evi ilk kez görüntülendi 3

Evde başka herhangi bir eşya bulunmazken, bir poşet içerisinde marketten yeni alınan ve içerisinde kendisine 2-3 gün kadar yetecek yiyecek ve alkol bulunuyor.

Gündüz başka, gece başka adresteymiş! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cünün 3 evi ilk kez görüntülendi 4

YOL CEPHESİNDEKİ DAİRE DİKKAT ÇEKTİ

Evin en önemli özelliği ise yol tarafını görmesi. Karatepe'nin, olası polis baskınında ekiplerin gelişini görebilmek için özellikle bu daireyi seçmiş olabileceği düşünülüyor.

Gündüz başka, gece başka adresteymiş! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cünün 3 evi ilk kez görüntülendi 5

SÜREKLİ AÇIK KALAN KAPI KOMŞUSUNU ŞÜPHELENDİRDİ

Burkay Karatepe'nin yakalandığı evin hemen yan bloğunda 5 yıldır oturduğunu belirten Meral Karsak, en çok binanın dış kapısının sürekli olarak açık kalmasından şüphelendiğini söyledi. Karsak, "Bina kullanılmadığından demir dış kapısını sürekli kapatıyordum. Ancak her gün gelip baktığımda dış kapı hep açık oluyordu. Tahminimiz gece karanlıkta gelip sabah erkenden de gidiyordu. O evde eşya bulunmuyordu. Muhtemelen kanepeyi filan kendisi buraya getirmiş. Cezasını çeksin" dedi.

Gündüz başka, gece başka adresteymiş! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cünün 3 evi ilk kez görüntülendi 6

MAHALLELİ ONU "SAKİN VE KENDİ HALİNDE" TANIYORDU

Burkay Karatepe'nin ikameti olarak gösterdiği ve kiralık ev tuttuğu Yarenler Mahallesi'nde yaşayanlar ise şaşkın. Mahalleli, Karatepe'yi sakin, kendi halinde, yalnız başına yaşayan, kimseyle fazla diyaloğa girmeyen biri olarak tanıyor.

Gündüz başka, gece başka adresteymiş! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cünün 3 evi ilk kez görüntülendi 7

Karatepe'nin mahallede konuştuğu kişilere kendisinin Konyalı olduğunu, üniversite okumak için şehre geldiğini, ailesiyle arasının bozulması üzerine geri dönmediğini, kağıt ve hurda malzemeler toplayıp inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığını söylediği öğrenildi.

Gündüz başka, gece başka adresteymiş! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cünün 3 evi ilk kez görüntülendi 8

ŞAPKA VE KİRA DETAYI

Karatepe'nin 10 yıl içerisinde aynı mahallede birden çok ev değiştirdiği, kirasını peşin ödediği, kimseyle fazla konuşmadığı ve sürekli şapka taktığı belirtildi.

Gündüz başka, gece başka adresteymiş! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cünün 3 evi ilk kez görüntülendi 9

En son 3 katlı bir binanın zemin katındaki daireyi tutan Karatepe'nin daha önce de aynı mahallede başka bir evi kiraladığı ortaya çıktı. Karatepe'nin kiraladığı bu evleri 'paravan' olarak kullanıp geceyi hücre evinde geçirdiği öğrenildi.

Gündüz başka, gece başka adresteymiş! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cünün 3 evi ilk kez görüntülendi 10

KOMŞULARINA KENDİNİ FARKLI TANITMIŞ

Karatepe’nin kiraladığı dairenin üst katında yaşayan Afganistan uyruklu komşusu ise onu ‘Salih’ adıyla tanıdığını, bir kez birlikte inşaatta çalıştıklarını, zaman zaman Karatepe’ye iş bulduğunu, olayı duyunca da çok şaşırdığını anlattı.

Gündüz başka, gece başka adresteymiş! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cünün 3 evi ilk kez görüntülendi 11

Karatepe'nin başka bir komşusu Hasan Danışman ise, "Bana Suriyeli olduğunu ve okumak için şehre geldiğini anlatmıştı. Kağıt ve hurda toplardı. Sonra iletişimimiz kesildi. Haberlerde fotoğrafını görünce çok şaşırdım ve hemen tanıdım" dedi.

Gündüz başka, gece başka adresteymiş! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cünün 3 evi ilk kez görüntülendi 12

Gündüz başka, gece başka adresteymiş! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ’cünün 3 evi ilk kez görüntülendi 13

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Anahtar Kelimeler:
fetö Recep Tayyip Erdoğan suikast darbe
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