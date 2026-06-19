HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Akçakoca’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu ele geçirildi. Binada evin dış kapısını ve apartman girişini görecek şekilde pencere önüne yerleştirilmiş bir ayna bulundu.

Akçakoca’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Akçakoca’nın Osmaniye Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmalar neticesinde Y.S.E. isimli şahsın uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı duyumunun alınması üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan adli arama neticesinde 415 gram sentetik kannabinoid, 20.1 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 1 adet sigaraya sarılı vaziyette sentetik kannabinoid, 8 adet payp (uyuşturucu kullanıma aparatı), 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 11 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 500 ml sıvılaştırılmış sentetik kannabinoid, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin TL, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 35 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet cep telefonu el konuldu.
Şüpheli Y.S.E isimli şahıs savcılığın talimatı ile gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.

Ayna detayı
Evin dış kapısını ve apartman girişini görecek şekilde pencere önüne yerleştirilmiş bir ayna bulundu. Aynanın konumu ve kullanım şekli ekiplerin dikkatini çekerken, şahsın oturduğu yerden bu aynayı kullanarak apartmana giren ve çıkan kişileri takip ettiği değerlendirildi.

Akçakoca’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı 1

Akçakoca’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'yi bekleyen risk kapıda: NAO ve El Nino geliyorTürkiye'yi bekleyen risk kapıda: NAO ve El Nino geliyor
Kargonuz geldi sanırken tuzağa düşmeyin! Bu mesajlara inanan yandıKargonuz geldi sanırken tuzağa düşmeyin! Bu mesajlara inanan yandı

Anahtar Kelimeler:
Akçakoca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cemil Tugay CHP’den istifa etti

Cemil Tugay CHP’den istifa etti

ABD duyurdu! İran açıklaması: "Abluka kalktı"

ABD duyurdu! İran açıklaması: "Abluka kalktı"

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden kimse katılmadı: Müjde Uzman'dan paylaşım

Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden kimse katılmadı: Müjde Uzman'dan paylaşım

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Emekli ve memur zammında 'Büyük ölçüde belli oldu' çıkışı

Emekli ve memur zammında 'Büyük ölçüde belli oldu' çıkışı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.