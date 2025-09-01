Akciğer hastalıkları en sık hangi belirtilerle kendini gösterir? Akciğer hastalığı belirtileri

Akciğer enfeksiyonları, çeşitli mantar, bakteri, virüs gibi mikro organizmaların akciğer dokularında meydana getirdiği enfeksiyon sorunları olarak tanımlanırlar. En yaygın olarak görülen akciğer enfeksiyonlarının başında zatürre adı verilen hastalık gelmektedir. Kendini farklı belirtiler ile gösteren akciğer enfeksiyonları zamanında müdahale edilmediği takdirde ciddi ve kalıcı hasarlara neden olabilmekte ya da başka farklı hastalıklara yol açabilmektedir.

İnsan vücudundaki tüm dokuların canlı kalabilmesi için gereksinim duyulan işlevleri yerine getiren organ akciğerlerdir. Akciğerler kişilerin her gün 20 binden fazla kez nefes alıp vermesini sağlamaktadır. Ancak çeşitli durumlara bağlı olarak çalışmalarında ve işlevlerinde aksamalar ve ciddi sağlık sorunları yaşanabilmektedir.

Akciğer hastalıkları en sık hangi belirtilerle kendini gösterir?

Akciğerlerde meydana gelen hastalıklar akciğer dokusu hastalıkları, hava yolu hastalıkları, akciğer dolaşım hastalıkları olacak şekilde 3 farklı sınıfta incelenmektedir. Hava yolu hastalıkları akciğer hastalıklarının başlıca türlerinden biridir. Astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan KOAH, amfizem ve bronşit olarak kendini gösterebilir.

Kişilerde akciğer enfeksiyonu, daha çok pnömani ve COVİD ya da benzeri virüsler ya da bakteriler nedeni ile görülebilmektedir. Ateş ve öksürük gibi durumlar bu hastalığın temel belirtileridir. Bunlar dışında kişide balgam çıkartma, göğüste ağrı, nefes darlığı gibi semptomlar da varsa akciğer ile ilgili bir rahatsızlık söz konusu olduğu anlamına gelmektedir.

Akciğer sorunlarının başında enfeksiyon hastalıkları gelmektedir. Enfeksiyon hastalıkları ise kendini şu belirtiler ile göstermektedir:

Çok şiddetli ve sık yaşanan öksürük krizleri

Sarı, yeşilimsi ya da kan içeren balgam ve tükürük

Nefes almada sorun yaşama nefes darlığı

Öksürmeyle ve nefes alıp verme ile ortaya çıkabilen göğüs ağrısı

Çok yüksek ateş

Mide bulantısı

Kusma

Baş ağrısı

Eklem ağrıları

İshal

Kilo kaybı

Titreme

Terleme

Tüm bu belirtiler görüldüğü zaman vakit kaybetmeden doktora görünmek gerekir. Aksi takdirde akciğer sorunu ilerleyerek daha büyük sorunlara hastalıklar meydana gelebilir ve kalıcı hasarlar yaşanabilir. En belirgin ve en sık görülen belirtilerden biri olan yüksek ateş bağışıklık sisteminin enfeksiyon ile mücadele ederken meydana gelen bir durumdur. Bakterilere bağlı bir akciğer enfeksiyonu durumu söz konusu ise ateş derecesi 40 dereceye çıkabilir.

Akciğer hastalığı belirtileri nelerdir?

En temel olarak tespit edilen akciğer hastalıkları belirtileri şunlardır: