Akciğer kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor: "En önemli sebepleri sigara, pasif içicilik ve hava kirliliği"

Kasım ayı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 'Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı' olarak kabul ediliyor. Erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleriyle akciğer kanserinde hayat kurtarıcı sonuçlar elde edilebilirken, kasım ayı boyunca hastaneler ve sağlık kuruluşları toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu noktada özellikle erken teşhis pek çok hasta için hayat kurtarıcı olurken, kansere karşı yaşam süresinin de önemli ölçülerde artmasına yardımcı oluyor. Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı ve Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan da erken teşhisin akciğer kanseri tedavisinde büyük bir yere sahip olduğunu belirtirken, özellikle öksürük gibi hastalara normal gelebilecek belirtilerin hafife alınmaması ve göz ardı edilmemesi konusunda önemli uyarılarda bulundu.

"UZUN SÜRE SİGARA İÇEN KİŞİLERDE ÖKSÜRÜĞÜN KARAKTERİNİN DEĞİŞMESİ EN ÖNEMLİ UYARI İŞARETİ"

Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan, erken teşhis ile ilk evrelerde çok başarılı sonuçlar aldıklarının altını çizerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Akciğer kanseri halk arasında tabir caizse ‘sinsi bir hastalık'. Sinir dokusu olmadığı için belirtiler geç ortaya çıkıyor. Özellikle uzun süre sigara içen kişilerde öksürüğün karakterinin değişmesi en önemli uyarı işaretlerinden biridir. 20 yılı aşkın sigara kullanımı olan ve 50 yaş üzerindeki kişiler mutlaka akciğer grafisi veya düşük doz BT ile kontrol olmalı. Erken teşhis ile birinci ve ikinci evrede çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Günümüzde cerrahi, kemoterapi ve immünoterapi gibi tedavi seçenekleri mevcut. Akciğer kanserinin en büyük sebebi sigara içilmesi ancak sigara içmeyen kişilerde de hastalık görülebiliyor. Pasif içicilik, hava kirliliği, radon gazı ve kimyasal maddeler riski artırıyor. Son yıllarda da kadın ve gençlerde bu artışı gözlemliyoruz.

"ERKEN TEŞHİS SAYESİNDE AMELİYAT OLDUM VE ŞU ANDA DURUMUM GAYET İYİ"

Erken teşhis sayesinde akciğer kanserini başarılı bir şekilde atlatan Sıddık Yığıldız, "Kan eksikliğim vardı ve doktorum bunun erkeklerde çok nadir görüldüğünü söyledi. Tetkikler sonrası akciğerimde 4 santimlik bir lezyon tespit edildi. Erken teşhis sayesinde ameliyat oldum ve şu anda durumum gayet iyi. Bu süreçte emeği geçen tüm doktor ve personele teşekkür ederim" dedi. Aynı hastanede akciğer kanseri tedavisi gören bir başka hasta Ahmet Teyfik Urul da süreci sağlıklı bir şekilde geçirdiğini aktararak, "Yapılan tetkikler sonucu bazı lezyonlar görüldü. Ameliyat olmam gerektiği söylendi ve ameliyat oldum. Doktorlarımız çok ilgili ve hastalara yakın davranıyorlar. Özellikle hemşirelerin, temizlik personelinin ve genel hijyen anlayışının beni çok etkilediğini belirtmek isterim. Tüm personele teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır