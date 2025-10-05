Akdeniz Belediye Spor, sezona galibiyetle başladı

Süper Amatör Lig A Grubu’nda mücadele eden Akdeniz Belediye Spor, 2025-2026 sezonunun açılış maçında Mut İdman Yurdu Belediye Spor ile karşı karşıya geldi. Karacailyas Stadında oynanan mücadeleyi Akdeniz temsilcisi 1-0’lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısından itibaren baskısını artıran Akdeniz Belediye Spor penaltı atışından bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrıldı. Takımın ortaya koyduğu mücadeleci performans, karşılaşmayı izleyen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, taraftarlar ve kulüp yönetimi tarafından takdirle karşılandı.

Yeni sezona 3 puanla başlayan Akdeniz Belediye Spor, hedefinin ligi üst sıralarda tamamlamak olduğunu belirtti. Teknik ekip ve oyuncular, disiplinli çalışmanın ve takım ruhunun bu galibiyette büyük pay sahibi olduğunu vurguladı.

