Akdeniz'de alarm zilleri: Deniz suyu sıcaklığı rekor seviyede! Tropik türler istila ediyor...

Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşması, bölgede tropik türlerin sayısında ciddi bir artışa neden oluyor. Uzmanlar, bu durumun Akdeniz ekosistemi için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

Uzmanlar Uyarıyor: Akdeniz Tropikalleşiyor, Yerli Türler Tehlike Altında!

Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıkları, özellikle son yıllarda gözle görülür bir şekilde artış gösteriyor. Kıyı bölgelerinde 30 dereceyi aşan sıcaklıklar, Akdeniz'in tropikalleşme sürecini hızlandırıyor. Bu durum, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu kökenli tropik türlerin Akdeniz'e girişini kolaylaştırırken, yerli türler için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yaptığı açıklamada, Akdeniz'deki Kızıldeniz kökenli balık türlerinin sayısının 72'ye ulaştığını belirtti. Bu durum, Akdeniz ekosisteminin dengesinin bozulmasına ve yerli türlerin yaşam alanlarının daralmasına neden oluyor. İstila eden bu türler, yerli türlerle rekabete girerek onların besin kaynaklarını tüketiyor ve üreme alanlarını işgal ediyor. Bu durum, bazı yerli türlerin popülasyonlarında azalmaya ve hatta yok olmasına yol açabiliyor.

Ayrıca, deniz suyu sıcaklığındaki artış, istilacı yosun türlerinin de yayılmasına zemin hazırlıyor. Bu yosunlar, kıyı bölgelerinde yoğun bir şekilde çoğalarak deniz yaşamını olumsuz etkiliyor ve turizm faaliyetlerini de sekteye uğratabiliyor.

