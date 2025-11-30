HABER

Akdeniz’de hortum kıyı şeridini vurdu: İş yerleri ve evler zarar gördü

Mersin’in Bozyazı ilçesinde etkili olan hortum, kıyı şerindeki bazı iş yerlerine ile evlere zarar verdi.

Meteorolojinin uyarısının ardından yağışlı hava dün gece Mersin genelinde etkili oldu. Bazı ilçelerde kuvvetli yağışın yanı sıra fırtına da etkili oldu. Bozyazı ilçesi sınırlarında Akdeniz’de de hortum çıktı. Hortum kıyıdaki Merkez Mahallesi’ne kadar ulaştı. Mahalle sınırlarında kıyıya yakın noktada bir işletmenin önündeki çardağın çatısı çöktü, başka bir cadde de ağaçlar devrildi. Bazı konutların güneş enerjisi depolarını yerinden söken, cam balkonların zarar görmesine neden olan hortum faciasının zararı sabah ortaya çıktı. Çevrede belediye ekipleri temizlik yaparken iş yeri ve evlerinde hasar oluştuğu görüldü. Bölgedeki bir sitede bekçilik yapan Mehmet Güzel, gece hortum nedeniyle doğal bir afet yaşandığını söyledi.
Öte yandan Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi’nde dolu yağarken, Erdemli ilçesinde de sağanak yağış sabaha karşı etkisini yitirdi. Erdemli ilçesine bağlı Esenpınar Mahallesi yolunda yağışla birlikte çakıllar yola sürüklendi. Bölgedeki bazı sitelerin havuzlarında biriken su da dikkat çekti.
Öte yandan, bölgede yağışların bugün de devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Mersin
