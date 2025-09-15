HABER

Akhisar’da ORKÖY Projeleri yerinde incelendi

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesi’nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini arttırmak ve enerji verimliliği sağlanması amacıyla hayata geçirilen Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projesi kapsamında yapımı tamamlanan dış cephe mantolamaları yerinde incelendi.Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesi’nde, 2021 yılında ORKÖY kapsamında başlatılan dış cephe mantolama projeleri başarıyla tamamlandı.

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesi’nde mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini arttırmak ve enerji verimliliği sağlanması amacıyla hayata geçirilen Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projesi kapsamında yapımı tamamlanan dış cephe mantolamaları yerinde incelendi.

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Arabacıbozköy Mahallesi’nde, 2021 yılında ORKÖY kapsamında başlatılan dış cephe mantolama projeleri başarıyla tamamlandı. Bugüne kadar 24 haneye uygulanan projeler, köy sakinlerinin yaşam standartlarını yükseltirken, enerji tasarrufuna da katkı sağladı. Yapılan kontrol ve ziyaret kapsamında projeler yerinde incelendi. İncelemelere, Dünya Bankası’ndan Sameh Wahba ve Denis Jordy, Tarım ve Orman Projelerinden Sorumlu Bora Sürmeli, Tarım Ekonomisti Canan Yıldız, İzmir ORKÖY Şube Müdürü Zulal Tatan, Akhisar Orman İşletme Müdürü Yavuz Selim Sağlam ve ORKÖY Şefi Taliha Ayan katıldı.

Arabacıbozköy Mahalle Muhtarı Özcan Demirel, projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hanelerimiz için çok faydalı bir çalışma oldu. 2026 yılında da projelerin devam etmesini istiyoruz" dedi.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

