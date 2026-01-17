Akıllara durgunluk veren kazada ağır yaralandı

Kaza, Emirdağ ilçesi Camili köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.E., idaresindeki H.B., yönetimindeki araçlar çarpıştı. Kazanın ardından sürücülerden H.B., aracından inerek otomobilini kontrol etmek istedi. Bu sırada H.B.’ye arkadan gelen Ö.Y.’nin kullandığı 25 ABS 969 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile H.B., ağır yaralandı. Yaralanan sürücü daha sonra çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. H.B.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.Kaynak: İHA