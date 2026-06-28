Akıllı ampuller daha fazla mı elektrik harcıyor? Cevap düşündüğünüzden farklı olabilir

Akıllı ampuller, telefon uygulamasıyla kontrol edilebilmesi, zamanlama kurulabilmesi ve sesli asistanlarla çalışabilmesi nedeniyle son yıllarda yaygınlaştı. Ancak bu kolaylığın küçük de olsa bir enerji bedeli var: Standart LED ampuller kapalıyken güç tüketmezken, akıllı ampuller bağlantıda kalmak için bekleme modunda elektrik kullanıyor.

AKILLI AMPULLER STANDART LED’LERDEN DAHA FAZLA ENERJİ KULLANIYOR MU?

Evet, akıllı ampuller standart LED ampullere göre biraz daha fazla enerji kullanıyor. Bunun nedeni, akıllı ampullerin telefon, Wi-Fi ağı veya akıllı ev merkeziyle iletişim kurmasını sağlayan ek bileşenlere sahip olması.

İki ampul türü, bir odayı aydınlatırken benzer miktarda enerji tüketiyor. Fark, ampul kapatıldığında ortaya çıkıyor. Standart LED ampuller kapalıyken güç çekmezken, akıllı ampuller bağlantıda kalabilmek için bekleme modunda düşük miktarda elektrik tüketmeye devam ediyor.

2019’da ScienceDirect’te yayımlanan bir çalışmada, kullanıcı akıllı LED ampulü mobil cihazdan kapattığında ampulün ışık yaymayı durdurduğu, ancak güç tüketiminin sürdüğü belirtildi. Çalışmada test edilen 30 akıllı LED ampulden 21’inin bekleme modu tüketiminin 0,5 watt’ın altında olduğu ve bunun Energy Star programının gerekliliğini karşıladığı aktarıldı.

BEKLEME MODUNDAKİ TÜKETİM FATURAYA NE KADAR YANSIR?

Engadget'te yer alan habere göre akıllı ampuller bekleme modunda çok az elektrik tüketiyor. Bu tüketim üreticiye ve modele göre değişiyor.

Örnek olarak bir üreticinin cihazında bekleme tüketiminin yaklaşık 0,2 watt olarak duyurulduğu belirtiliyor. Bir başka cihazda ise bir teknik dokümanda, daha modern ürünlerinin çoğunun bekleme modunda 0,5 watt’tan daha az enerji tükettiğini ifade ediyor.

Tek bir ampulün bekleme modundaki enerji tüketimi, yıllık elektrik faturasını yaklaşık 0,35 ila 1,30 dolar artırıyor. Bu tutar yerel elektrik maliyetlerine göre değişebilir. Kaynak metne göre birçok kullanıcı için bu fark ihmal edilebilir düzeyde kalıyor ve akıllı ampul kullanımının önünde ciddi bir engel oluşturmuyor.

EVDEKİ BEKLEME TÜKETİMİNDE EN BÜYÜK PAY AKILLI AMPULLERDE Mİ?

ABD Enerji Bakanlığı’na göre bekleme modunda bırakılan cihazlar, bir evin toplam elektrik kullanımının yaklaşık yüzde 5 ila yüzde 10’unu oluşturuyor. Ancak, bu tüketimde en büyük payın genellikle akıllı ampullerden değil başka cihazlardan geliyor.

Bekleme modunda daha fazla elektrik tüketen cihazlar arasında mikrodalgalar, televizyonlar, yönlendiriciler ve bilgisayarlar öne çıkıyor. Bu nedenle akıllı ampullerin bekleme tüketimi gerçek olsa da, evdeki toplam bekleme tüketimi içinde genellikle en büyük kalem olarak değerlendirilmiyor.

AKILLI AMPULLER UZUN VADEDE TASARRUF SAĞLAYABİLİR Mİ?

Evet, kaynağa göre akıllı ampuller uzun vadede tasarruf sağlayabilir. Çünkü bekleme modundaki ek tüketim çok düşük seviyede kalırken, akıllı özellikler ampulün gereksiz yere açık kalmasını azaltabilir.

Akıllı ampullerin temel avantajlarından biri, uygulama veya sesli asistan üzerinden uzaktan açılıp kapatılabilmeleri. Bir diğer önemli özellik ise zamanlama oluşturulabilmesi. Bu iki özellik birlikte kullanıldığında, ampulün açık kaldığı toplam süre ciddi biçimde azaltılabilir.

Birçok modelde karartma özelliği de bulunuyor. Işığın daha düşük seviyede kullanılması, enerji yükünü daha da azaltabilir. Bu nedenle akıllı ampulün bekleme tüketimi, kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak sağladığı kontrol avantajıyla dengelenebilir.

AKILLI AMPULLERİN GİZLİ MALİYETİ VAR MI?

Kaynak haber, akıllı ampullerde dikkate alınması gereken asıl maliyetin gizli olmadığını; bunun doğrudan satın alma fiyatı olduğunu belirtiyor. Akıllı ampuller, standart LED ampullere kıyasla genellikle daha pahalı.

Geleneksel LED ampuller ampul başına 1,50 ila 4 dolar arasında fiyatlara sahip olabiliyor. Çoklu paketler bu fiyatı daha da aşağı çekebiliyor.

Akıllı ampuller ise yaklaşık 6 dolardan başlayabiliyor ve yaklaşık 90 dolara kadar çıkabiliyor. Bununla birlikte ortalama fiyat ampul başına yaklaşık 8 ila 15 dolar aralığında oluyor. Çoklu paketler, akıllı ampullerde de toplam maliyeti düşürmeye yardımcı olabiliyor.

AKILLI AMPULLER DAHA UZUN ÖMÜRLÜ MÜ?

Hayır, kaynağa göre akıllı ampuller genellikle standart LED ampullerden daha uzun ömürlü değil. Hatta kağıt üzerindeki kullanım ömrü açısından çoğu zaman biraz daha geride kalıyorlar.

Bunun temel nedeni, akıllı ampullerde ek bileşenlerin bulunması. Bu bileşenler yıllar içinde yıpranabiliyor. Standart LED ampuller kağıt üzerinde 20 ila 40 yıl arası kullanım ömrü sunarken, akıllı ampullerde bu süre 15 ila 25 yıl aralığında değişiyor.

Ancak burada da kullanım şekli önemli. Akıllı ampuller, eski tip ampuller gibi uzun süre açık kalmak zorunda olmayabilir. Uygulama kontrolü, zamanlama ve karartma seçenekleri, ampulün daha ekonomik bir kullanım düzeniyle çalışmasını sağlayabilir.

SONUÇ: AKILLI AMPULÜN ENERJİ FARKI BÜYÜK MÜ?

Akıllı ampuller, standart LED ampullere göre kapalıyken biraz daha fazla elektrik tüketiyor. Ancak kaynak haberdeki verilere göre bu fark tek bir ampul için yıllık faturada genellikle çok düşük bir aralığa denk geliyor.

Asıl maliyet farkı, elektrik tüketiminden çok satın alma fiyatında ortaya çıkıyor. Buna karşılık uzaktan kontrol, zamanlama ve karartma gibi özellikler doğru kullanılırsa akıllı ampuller gereksiz ışık kullanımını azaltarak bu farkı dengeleyebilir.