HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Akıllı mama makineleri çöktü, evcil hayvanlar karnını doyuramadı

Kedi ve köpekler gibi evcil hayvanlar için akıllı otomatik mama kapları ve su pınarları üreten bir şirketteki hizmet sorunu bazı akıllı mama kaplarını çevrimdışı bıraktı. Kullanıcılar, planlanan beslemelerin gerçekleşmediğini bildirdi.

Akıllı mama makineleri çöktü, evcil hayvanlar karnını doyuramadı
Enes Çırtlık

Akıllı evcil hayvan cihazlarını etkileyen hizmet kesintisi, bazı kullanıcıların kedi ve köpekleri için planladıkları beslemelerin gerçekleşmemesine neden oldu.

Salı günü başlayan kesintinin ardından Reddit'teki kullanıcılar söz konusu markalı akıllı mama kapları, kedi tuvaletleri ve su çeşmelerinin çevrimdışı kaldığını bildirdi.

Üretici şirket, cihazlarda yerel olarak saklanan mevcut ayarların ve programların planlandığı şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti. Ancak bazı kullanıcıların aktardığına göre durum her cihazda böyle olmadı.

PLANLANAN MAMA ÖĞÜNLERİ GERÇEKLEŞMEDİ

Bazı kullanıcılar mama dağıtıcılarının kesinti nedeniyle planlanan beslemeleri gerçekleştirmediğini bildirdi.

Sorun özellikle evinden uzakta bulunan ve evcil hayvanlarının beslenmesi için cihazlara güvenen kullanıcılar açısından önem taşıyor.

Bazı kullanıcılar aynı markanın akıllı su çeşmeleri ve kedi tuvaletlerinde de sorun yaşadıklarını belirtti. Uygulamanın da bazı kullanıcılarda çalışmadığı bildirildi.

HİZMETLER KADEMELİ OLARAK GERİ GETİRİLDİ

Şİrket salı günü yaptığı açıklamada bazı uygulama işlevlerini etkileyen bir hizmet sorunu yaşandığını doğruladı.

Şirket, ekibinin hizmeti yeniden sağlamak, kararlılığı doğrulamak ve işlevleri kademeli biçimde geri getirmek için çalıştığını belirtti.

Şirket, çarşamba günü saat 14.30 ET'de yayımladığı güncellemede hizmetin büyük bölümünün geri getirildiğini ve uygulamanın tam olarak çalışır hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Bazı kullanıcılar cihazlarının tekrar çalışmaya başladığını söylerken, diğer kullanıcılar cihazlarını uygulamaya yeniden bağlama konusunda sorun yaşamaya devam ettiklerini bildirdi.

(Kaynak: The Verge)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Besni’de ateş semenderi görüntülendiBesni’de ateş semenderi görüntülendi
Türk bayrağını yakmıştı! Muğla'daki skandalda yeni gelişmeTürk bayrağını yakmıştı! Muğla'daki skandalda yeni gelişme

Anahtar Kelimeler:
evcil hayvan mama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'dan acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor

Giresun'dan acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor

Aralarında İstanbul da var! O sahillerde denize girmek yasaklandı

Aralarında İstanbul da var! O sahillerde denize girmek yasaklandı

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi! Soyunma odasında olay pozlar

Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi! Soyunma odasında olay pozlar

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Miras kaldı, mesleği oldu: 1,2 derken 12'yi buldu

Miras kaldı, mesleği oldu: 1,2 derken 12'yi buldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.