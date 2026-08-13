Akıllı mama makineleri çöktü, evcil hayvanlar karnını doyuramadı

Akıllı evcil hayvan cihazlarını etkileyen hizmet kesintisi, bazı kullanıcıların kedi ve köpekleri için planladıkları beslemelerin gerçekleşmemesine neden oldu.

Salı günü başlayan kesintinin ardından Reddit'teki kullanıcılar söz konusu markalı akıllı mama kapları, kedi tuvaletleri ve su çeşmelerinin çevrimdışı kaldığını bildirdi.

Üretici şirket, cihazlarda yerel olarak saklanan mevcut ayarların ve programların planlandığı şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti. Ancak bazı kullanıcıların aktardığına göre durum her cihazda böyle olmadı.

PLANLANAN MAMA ÖĞÜNLERİ GERÇEKLEŞMEDİ

Bazı kullanıcılar mama dağıtıcılarının kesinti nedeniyle planlanan beslemeleri gerçekleştirmediğini bildirdi.

Sorun özellikle evinden uzakta bulunan ve evcil hayvanlarının beslenmesi için cihazlara güvenen kullanıcılar açısından önem taşıyor.

Bazı kullanıcılar aynı markanın akıllı su çeşmeleri ve kedi tuvaletlerinde de sorun yaşadıklarını belirtti. Uygulamanın da bazı kullanıcılarda çalışmadığı bildirildi.

HİZMETLER KADEMELİ OLARAK GERİ GETİRİLDİ

Şİrket salı günü yaptığı açıklamada bazı uygulama işlevlerini etkileyen bir hizmet sorunu yaşandığını doğruladı.

Şirket, ekibinin hizmeti yeniden sağlamak, kararlılığı doğrulamak ve işlevleri kademeli biçimde geri getirmek için çalıştığını belirtti.

Şirket, çarşamba günü saat 14.30 ET'de yayımladığı güncellemede hizmetin büyük bölümünün geri getirildiğini ve uygulamanın tam olarak çalışır hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Bazı kullanıcılar cihazlarının tekrar çalışmaya başladığını söylerken, diğer kullanıcılar cihazlarını uygulamaya yeniden bağlama konusunda sorun yaşamaya devam ettiklerini bildirdi.

(Kaynak: The Verge)