Akıllı telefon almak isteyenler dikkat: Küresel zam kapıda, fiyatlar artabilir! Nedeni ise...

Akıllı telefon fiyatlarına küresel zam kapıda. İddialara göre birçok akıllı telefon üreticisi, ürün yelpazesi genelinde fiyat artışına gitmeyi planlıyor. Üstelik, dünyanın en büyük bellek üreticilerinden biri de buna dahil. İşte 'telefon fiyatları artabilir' iddiası ve bu iddianın ayrıntıları...

TELEFON FİYATLARI YÜKSELEBİLİR!

Gizmochina'da yer alan habere göre, küresel bellek yongası sıkıntısının maliyetleri artırdığı ve aralarında Samsung'un da bulunduğu birçok akıllı telefon üreticisinin, ürün gamında fiyat artışı planladıklarını bildirdiği öne sürülüyor.

Habere göre, sorunun temelinde, ChatGPT, Gemini ve Copilot gibi araçlara güç sağlayan yapay zekâ sunucularında kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) yatıyor.

Haberde, yapay zekâda yaşanan patlama nedeniyle bellek talebinin de patlama yaptığı ve arzın bu hıza yetişemediği bildiriliyor. Buna ek olarak, bellek yongası fiyatlarının bu yıl %50’den fazla arttığı ve bu artışın tüketici donanımına da yansımaya başladığı ifade ediliyor.

"SAMSUNG FİYATLARINI YÜKSELTECEK"

Aynı haberde dünyanın en büyük bellek üreticilerinden biri olan Samsung'un, artan bellek yongası maliyetlerini dengelemek amacıyla çıkacak yeni telefon ve tabletlerinin fiyatlarını yükseltmesi beklediği, net rakamlar belirtilmese de artışın çoğu ürün grubunu etkileyeceği aktarılıyor.

Söz konusu habere göre, bazı markalar ise fiyatlarını şimdiden ayarlamaya başladı. Xiaomi’nin yeni Redmi K90 modeli, 2.599 Çin Yuanı başlangıç fiyatıyla piyasaya çıktı. Bu, selefiyle aynı yapılandırmaya sahip olmasına rağmen (12GB + 256GB), telefonun fiyatında 100 Çin Yuanı kadar bir artış yaşandığını gösteriyor.

Peki bu, tüketiciler için ne anlama geliyor?

'50 İLA 100 DOLAR ARASI FARK'

Haberde, yakında çıkacak modellerde de benzer fiyat artışları beklendiği, amiral gemisi telefonlar için yaklaşık 50 ila 100 dolar arası bir fark olabileceği söyleniyor.

SamMobile’ın haberine göre ise yapay zekâ talebinin yavaşlama belirtisi görülmemesi nedeniyle bellek yongası sıkıntısı 2027 hatta 2028’e kadar sürebilir.