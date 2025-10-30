HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Akıllı telefon almak isteyenler dikkat: Küresel zam kapıda, fiyatlar artabilir! Nedeni ise...

Akıllı telefon fiyatlarında küresel zam kapıda olabilir. Birçok akıllı telefon üreticisinin, ürün yelpazesi genelinde fiyat artışına gitmeyi planladığı iddia ediliyor. Peki bu iddianın nedeni ne? İşte detaylar...

Akıllı telefon almak isteyenler dikkat: Küresel zam kapıda, fiyatlar artabilir! Nedeni ise...
Enes Çırtlık

Akıllı telefon fiyatlarına küresel zam kapıda. İddialara göre birçok akıllı telefon üreticisi, ürün yelpazesi genelinde fiyat artışına gitmeyi planlıyor. Üstelik, dünyanın en büyük bellek üreticilerinden biri de buna dahil. İşte 'telefon fiyatları artabilir' iddiası ve bu iddianın ayrıntıları...

TELEFON FİYATLARI YÜKSELEBİLİR!

Gizmochina'da yer alan habere göre, küresel bellek yongası sıkıntısının maliyetleri artırdığı ve aralarında Samsung'un da bulunduğu birçok akıllı telefon üreticisinin, ürün gamında fiyat artışı planladıklarını bildirdiği öne sürülüyor.

Habere göre, sorunun temelinde, ChatGPT, Gemini ve Copilot gibi araçlara güç sağlayan yapay zekâ sunucularında kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) yatıyor.

Akıllı telefon almak isteyenler dikkat: Küresel zam kapıda, fiyatlar artabilir! Nedeni ise... 1

Haberde, yapay zekâda yaşanan patlama nedeniyle bellek talebinin de patlama yaptığı ve arzın bu hıza yetişemediği bildiriliyor. Buna ek olarak, bellek yongası fiyatlarının bu yıl %50’den fazla arttığı ve bu artışın tüketici donanımına da yansımaya başladığı ifade ediliyor.

"SAMSUNG FİYATLARINI YÜKSELTECEK"

Aynı haberde dünyanın en büyük bellek üreticilerinden biri olan Samsung'un, artan bellek yongası maliyetlerini dengelemek amacıyla çıkacak yeni telefon ve tabletlerinin fiyatlarını yükseltmesi beklediği, net rakamlar belirtilmese de artışın çoğu ürün grubunu etkileyeceği aktarılıyor.

Söz konusu habere göre, bazı markalar ise fiyatlarını şimdiden ayarlamaya başladı. Xiaomi’nin yeni Redmi K90 modeli, 2.599 Çin Yuanı başlangıç fiyatıyla piyasaya çıktı. Bu, selefiyle aynı yapılandırmaya sahip olmasına rağmen (12GB + 256GB), telefonun fiyatında 100 Çin Yuanı kadar bir artış yaşandığını gösteriyor.

Akıllı telefon almak isteyenler dikkat: Küresel zam kapıda, fiyatlar artabilir! Nedeni ise... 2

Peki bu, tüketiciler için ne anlama geliyor?

'50 İLA 100 DOLAR ARASI FARK'

Haberde, yakında çıkacak modellerde de benzer fiyat artışları beklendiği, amiral gemisi telefonlar için yaklaşık 50 ila 100 dolar arası bir fark olabileceği söyleniyor.

SamMobile’ın haberine göre ise yapay zekâ talebinin yavaşlama belirtisi görülmemesi nedeniyle bellek yongası sıkıntısı 2027 hatta 2028’e kadar sürebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ortaokulda korku dolu anlar! Son ders zili sonrası merdivenlerde izdiham yaşandı: 23 öğrenci yaralandıOrtaokulda korku dolu anlar! Son ders zili sonrası merdivenlerde izdiham yaşandı: 23 öğrenci yaralandı
Şube müdürüne tekme atan şüpheli ile 2 yakını tutuklandıŞube müdürüne tekme atan şüpheli ile 2 yakını tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Çip telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.