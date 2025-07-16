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Akıllı telefon dünyasında bir dönem sona mı eriyor? Resmi açıklama yok ama belirtiler görülmeye başlandı

Yıllardır akıllı telefon pazarında yer alıp faaliyet yürüten bir şirket, akıllı telefon pazarından tamamen çekilmeye hazırlanıyor olabilir. Şirket, telefonlarının artık Finlandiya’da doğrudan satılmayacağını doğruladı; Almanya, Fransa ve İngiltere gibi pazarlarda da telefonlar ya stokta yok ya da erişilemez durumda. Bu hamle, şirketin sessiz bir pazarı terk ediş sürecine girdiği yorumlarına yol açtı. Peki bu şirket kim?

Akıllı telefon dünyasında bir dönem sona mı eriyor? Resmi açıklama yok ama belirtiler görülmeye başlandı
Enes Çırtlık

Küresel akıllı telefon pazarında rekabet her geçen yıl daha da sertleşiyor. LG’nin mobil pazardan çekilmesinin ardından şimdi iddialara göre bir firma daha akıllı telefon pazarından tamamen çekilmeye doğru ilerliyor olabilir.

BELİRTİLERİ GÖRÜLMEYE BAŞLADI

İddiaların odağında Japon teknoloji şirketi Sony var. Android Authority’nin haberine göre Sony'nin özellikle Avrupa'dan büyük ölçekte geri çekilme belirtileri şimdiden açıkça görülmeye başladı. Şirket bölgeden resmi bir çıkış açıklamasında bulunmamış olsa da, Finlandiya merkezli bir mecraya yaptığı açıklamada, Xperia telefonlarının artık bu ülkede doğrudan satılmayacağını doğruladı. Bu da Avrupa’daki ilk resmi geri çekilme adımlarından biri olarak yorumlanıyor.

Akıllı telefon dünyasında bir dönem sona mı eriyor? Resmi açıklama yok ama belirtiler görülmeye başlandı 1

Peki Avrupa’nın geri kalanında durum nasıl? Söz konusu habere göre Almanya, Fransa, İspanya ve Birleşik Krallık gibi büyük pazarlardaki Sony web sitelerine hızlı bir bakış atıldığında, mevcut ve yakın zamanda piyasaya sürülen neredeyse tüm Xperia modellerinin (yeni amiral gemisi Xperia 1 VII de dahil) stokta olmadığı veya erişilemez durumda olduğu görülüyor. Bir alışveriş platformunda bazı cihazlar hâlâ listeleniyor olsa da, Sony’nin kendi satış kanalları hızla kapanıyor gibi görünüyor.

FİNLANDİYA AÇIKLAMASI

Sony, Finlandiya merkezli SuomiMobiili’ye yaptığı açıklamasında Finlandiya pazarından çıkışıyla ilgili, "Xperia 1 VII, Finlandiya'da Sony aracılığıyla doğrudan satın alınabilir durumda değildir. Ancak pazar kârlılığını ve müşteri talebini sürekli değerlendiriyoruz. Şu anda müşterilerimize daha sorunsuz bir alışveriş süreci sunmak amacıyla çevrim içi satış kanallarına odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sony Finlandiya, mevcut müşterilere yazılım güncellemeleri ve bakım desteği sunmaya ise devam edeceğini belirtti.

Akıllı telefon dünyasında bir dönem sona mı eriyor? Resmi açıklama yok ama belirtiler görülmeye başlandı 2

SONY AKILLI TELEFON PAZARINDAN TÜMDEN ÇEKİLİYOR MU?

Sony'nin bu hamlesinin bir strateji değişikliğinden çok, bir pazarı terk ediş sürecine benzediğine yönelik iddialar var. Avrupa’daki bu son gelişmelerin şirketin iş kolunu küçültmeye ya da tamamen bırakmaya her zamankinden daha yakın olabileceğini gösterdiğine yönelik yorumlar yapılıyor. Bu konuda bir belirsizlik olsa da Sony'den gelecek daha net ve resmi açıklamalar ise söz konusu belirsizliği ortadan kaldıracaktır.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Sony Finlandiya
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