Akıllı termostat nedir, ne işe yarar?

Ev otomasyonu ile kullanılabilmeyi sağlayan, bir evin ya da iş yerinin havalandırma, klima kontrolü, ısıtma gibi gereksinimlerinden sorumlu olan kablosuz termostatlar bulunmaktadır. Sürekli olarak gelişen teknolojinin bir ürünü olan bu cihazlar akıllı termostat olarak anılmaktadır.

Akıllı termostat nedir, ne işe yarar?
Ferhan Petek

Teknolojik gelişmeler günlük hayatta kullanılan cihazların, ev ve iş yerinde kullanılan aletlerin de özelliklerinin artmasını sağlamıştır. Bu durumun kanıtlarından biri de kullanıcı sayısı her geçen gün artmakta olan akıllı termostatlardır. Bu termostatlar kablosuz olma özelliği nedeni ile Wi-Fi termostatlar olarak da bilinmektedir ve birçok farklı özelliğe sahiptir.

Akıllı termostat nedir, ne işe yarar?

Isıtma sistemlerini akıllı bir cihaz aracılığı ile kontrol edebilmeyi sağlayan akıllı termostatlar, diğer akıllı cihazlar ile bağlantı kurabilir ve bağlantı kurulduğunda ses ile kontrol etmeyi de mümkün hale getirir. Wi-Fi termostatları olarak da bilinen akıllı termostatlar, kullanıcıların gün boyunca bulundukları yerin sıcaklıklarını bir program aracılığı ile kontrol edebilmesini sağlar. Programlanabilir termostatlara benzer işlevleri bulunsa da onlardan daha ileri bir teknolojiye sahiptirler.

Orijinal dilinde smart thermostat olarak bilinen akıllı termostatlar bir alandaki sıcaklığı otomatik olarak ayarlamayı sağlar. Ayrıca enerji yönetimi sağlayarak enerji tasarrufunu destekler. Bu cihaz aracılığı ile istenilen sıcaklık ya da soğutma programı ayarlanabilir ve sıcaklık sensörü ayarı yapılabilir. Tüm işlemler ve programlamalar bu ayarların yapılmasını sağlayan kontrol paneli üzerinden yapılabilmektedir.

Akıllı termostat özellikleri nelerdir?

Manuel ya da analog termostatlar en basit ve en eski termostat türü olarak bilinmektedir. Bu tür termostatlarda tek bir sıcaklık derecesi ayarlanır ve kullanıcılar sıcaklığı yeniden elle ayarlayana kadar değişiklik olmaz. Programlanabilir termostatlar ise kullanıcıların farklı zamanlar için seçtiği farklı sıcaklıkların ayarını yapabilmeye olanak tanımaktadır.

Gelişen teknolojinin bir ürünü olan akıllı termostatlar kullanıcılarının gün içindeki farklı saatlerde farklı sıcaklık derecelerini ayarlamasını sağlamaktadır. Bu nedenle programlanan termostatlara benzer özellik taşımaktadır. Kullanıcı eve ya da iş yerine geri dönene kadar yaptığı ayar geçerli olur ve cihaz sayesinde kullanıcının girdiği saate göre ayarladığı sıcaklık dereceleri geçerli olur.

Otomatik ayar sağlayan akıllı termostatlarda sensör özelliği de bulunmaktadır. Cihaz, kullanıcıların davranışlarına ve rutinlerine göre sıcaklık üzerinde otomatik olarak değişiklik yapabilmektedir. Bunu da sensör sayesinde gerçekleştirir. Ayrıca akıllı termostatların Wi-Fi bağlantısı özelliği de bulunmaktadır. Bu sayede web portalı üzerinden enerji kullanımı özelliğine de sahiptir.

