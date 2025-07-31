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Akıncı TİHA detayını "İlk kez" diyerek duyurdu: Diyarbakır'da dev operasyon! "100 tondan fazla..."

Diyarbakır’da 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek 4 milyon 459 bin adet kök kenevir ve skunk ile 150 kg esrar ele geçirildi. Operasyonla ilgili AKINCI TİHA detayı dikkat çekti.

Akıncı TİHA detayını "İlk kez" diyerek duyurdu: Diyarbakır'da dev operasyon! "100 tondan fazla..."
Hazar Gönüllü

Uyuşturucuyla mücadelede yeni operasyonlara imza atıldı. 124 operasyonel tim, 1250 personelin katılımıyla operasyonlar gerçekleştirildi.

Akıncı TİHA detayını "İlk kez" diyerek duyurdu: Diyarbakır da dev operasyon! "100 tondan fazla..." 1

Detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı operasyonda jandarma, 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek 4 milyon 459 bin adet kök kenevir ve skunk ile 150 kg esrar ele geçirdi.

Akıncı TİHA detayını "İlk kez" diyerek duyurdu: Diyarbakır da dev operasyon! "100 tondan fazla..." 2

Yerlikaya "25 şüpheli Zehir Tacirini yakaladık. 17'si tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi." dedi.

Akıncı TİHA detayını "İlk kez" diyerek duyurdu: Diyarbakır da dev operasyon! "100 tondan fazla..." 3

AKINCI TİHA İLK KEZ KULLANILDI

Bakan Yerlikaya ayrıca operasyonda Akıncı TİHA'nın ilk kez kullanıldığını şu ifadelerle açıkladı:
"Yerli ve Milli Sanayiimizin göz bebeği AKINCI TİHA’mızın İLK kez kullanıldığı operasyonumuzda, uyuşturucu arazileri ve zehir tacirleri yakın takibe alındı. AKINCI TİHA’nın gündüz-gece görüş kabiliyetiyle, kilometrelerce ötedeki araziler bir bir tarandı. Termal izler tespit edildi ve hareketlilik raporlandı."

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Ali Yerlikaya uyuşturucu
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