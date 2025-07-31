Akıncı TİHA detayını "İlk kez" diyerek duyurdu: Diyarbakır'da dev operasyon! "100 tondan fazla..."

Uyuşturucuyla mücadelede yeni operasyonlara imza atıldı. 124 operasyonel tim, 1250 personelin katılımıyla operasyonlar gerçekleştirildi.

Detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı operasyonda jandarma, 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek 4 milyon 459 bin adet kök kenevir ve skunk ile 150 kg esrar ele geçirdi.

Yerlikaya "25 şüpheli Zehir Tacirini yakaladık. 17'si tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi." dedi.

AKINCI TİHA İLK KEZ KULLANILDI

Bakan Yerlikaya ayrıca operasyonda Akıncı TİHA'nın ilk kez kullanıldığını şu ifadelerle açıkladı:

"Yerli ve Milli Sanayiimizin göz bebeği AKINCI TİHA’mızın İLK kez kullanıldığı operasyonumuzda, uyuşturucu arazileri ve zehir tacirleri yakın takibe alındı. AKINCI TİHA’nın gündüz-gece görüş kabiliyetiyle, kilometrelerce ötedeki araziler bir bir tarandı. Termal izler tespit edildi ve hareketlilik raporlandı."