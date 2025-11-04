HABER

Aklı selim çıktı ancak yaptığı akıl alır gibi değil... Komşuya elektrikli tuzak! Düzenek kurup öldürmeye çalıştı

Antalya'da yaşanan akılalmaz olayın perde arkası şaşkına çevirdi. Komşusu Tezcan K.’yi (39) öldürmeye çalıştığı suçlamasıyla yargılanan Serhan Kaynar (52), iddiaya göre akli dengesi yerinde değilmiş gibi yaparak komşusuna elektrikli düzenekle saldırdı. Yapılan testlerin ardından komşusunu düzenek hazırlayıp elektrikle öldürmeye çalışan Serhan Kaynar'ın akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi.

Çiğdem Sevinç

Varlık Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katında oturan Serhan Kaynar, iddiaya göre, daha önce 'Bak evine molotofkokteyli atarım, yakarım' diye tehdit ettiği üst komşusu Tezcan K.'nin evinin kapısını, 7 Ekim 2024'te tiner dökerek ateşe verdi. Komşuların müdahalesiyle dairesine kaçan Serhan Kaynar, polis tarafından gözaltına alındı. Kaynar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

2 ay sonra tahliye olan Serhan Kaynar, 27 Aralık 2024'te bu kez 2 metre uzunluğundaki tahtaya çivilerle elektrikli düzenek hazırlayıp, komşusu Tezcan K.'yi evde beklemeye başladı. Saat 22.00 sıralarında gelen ve evine çıkmaya çalışan Tezcan K., bir anda kapıyı açan Serhan Kaynar'ın saldırısına uğradı. Tezcan K., elektrikli düzeneğin çivili kısmının göğsüne temasıyla akıma kapılıp, yaralandı. Tezcan K.'nin çığlıklarını duyan komşuları yardımına koştu. Serhan Kaynar, polis tarafından gözaltına alındı.

'ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİM'

Polis merkezine götürülen Serhan Kaynar, ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Kaynar, ifadesinde, "2 ay önce kapısını tinerle yaktıktan sonra polis merkezinde tanıştım. Kendisini öldürmeye karar verdim. Param olmadığı için topladığım kablolarla düzenek kurdum. Kabloları bağladığım tahtanın ucuna çivi çaktım. Diğer ucunu da prize takarak, çivilerin kadına çarpmasıyla öleceğini düşündüm. Binaya girince hazırladığım tahtayı kadının göğüs kısmına vurdum" dedi. Serhan Kaynar, 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

CEZA ALMADI

Serhan Kaynar, hem apartmanda yangın çıkardığı hem de Tezcan K.'yi öldürmeye çalıştığı için 2 ayrı mahkemede, geçen nisan ayı itibarıyla yargılanmaya başladı. Tezcan K.'nin kapısını yaktığı için 'Mala zarar verme' suçundan yargılandığı davada, bipolar bozukluğu raporu verilen Serhan Kaynar'a, bu gerekçeyle ceza verilmedi.

Tutuklu Serhan Kaynar’ın, 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamasına devam edildi. Bipolar bozukluk raporu verilen Kaynar'a ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen rapor doğrultusunda, akli dengesinin yerinde olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Duruşma savcısı mütalaasında, yeni rapor doğrultusunda sanığın 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık Serhan Kaynar mütalaaya karşı çıkarak, "Öldürme kastım yoktu, korkutmak istedim, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

‘DELİ NUMARASI YAPTI’

Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Tezcan K., duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bu kişi, aklı yerinde olmayan bir insan olsaydı böyle planlı düzenek hazırlayıp bir kişiyi öldürmeye teşebbüs edemezdi, bu nedenle en ağır cezayla yargılanmasını istiyorum. Bu kişinin yaptıkları kasıtlı ve tehlikelidir. Deli numarası yaparak bu davranışları sergilemesi de suç unsurudur. Yaşadığım mağduriyetin dikkate alınmasını, gerekli yasal işlemlerin titizlikle yürütülmesini ve kamu güvenliği açısından gerekenin yapılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

(DHA)

