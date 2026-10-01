AKM'de bale gecesine yoğun ilgi: Girişlerde kuyruklar oluştu

Stanislavski ve Nemiroviç-Dançenko Bale Topluluğu, “Figures and Counterparts” başlıklı Stanislavsky Ballet Gala ile Türkiye’deki ilk sahne buluşmasını İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirdi. Festivalin beşinci gününde AKM Tiyatro Salonu’nda sanatseverlerin yoğun katılımıyla düzenlenen gala programında, topluluğun klasik bale geleneğini çağdaş koreografiyle buluşturan repertuvarından seçkin eserler sahnelendi.

Gecenin ilk bölümünde, topluluğun Sanat Yönetmeni ve Koreograf Maxim Sevagin tarafından Antonio Vivaldi’nin müzikleri üzerine hazırlanan tek perdelik “In Dim Figures” sahnelendi. Eserin ardından klasik ve çağdaş bale repertuvarından seçilen bölümler izleyiciyle buluştu. “The Talisman”dan bir pas de deux’un yanı sıra Yuri Possokhov’un “Reflections”, Dmitry Bryantsev’in “Illusive Ball” ve Ohad Naharin’in “Minus 16” eserlerinden düetler sahnelendi. Program, Maxim Sevagin’in “Class Concert” eserinden “Pavlova and Cecchetti” pas de deux’su ile tamamlandı.

1930’lu yıllarda kurulan Stanislavski ve Nemiroviç-Dançenko Bale Topluluğu, uzun yıllara dayanan sahne deneyimini farklı dönemlerin koreografi anlayışlarıyla bir araya getiriyor. Topluluğun repertuvarında klasik eserlerin yanı sıra Vladimir Burmeister’in koreografik mirası ve günümüzün önde gelen koreograflarının çalışmaları da bulunuyor. Topluluk, bugüne kadar Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika’da gerçekleştirdiği turnelerle uluslararası izleyiciyle buluştu.

KONSERDEN FLAMENKOYA UZANAN ETKİNLİK PROGRAMI AKM’DE DEVAM EDİYOR

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM’de farklı disiplinlerden etkinlikler sanatseverlerle buluşmayı sürdürüyor.

1 Ekim 2026 Perşembe günü AKM Tiyatro Salonu’nda Peradi Ensemble, Anadolu’dan Balkanlara ve Kafkasya’dan farklı coğrafyalara uzanan halk ezgilerini yaklaşık 25 farklı dilde, çok sesli vokal yorumlarla seslendirecek. Aynı gün AKM’de, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’nun 18 yıldır dev kadrosuyla sahnelediği “Troya” da izleyiciyle buluşacak. Homeros’un ölümsüz destanlarından ilham alan gösteri, Troya’nın binlerce yıllık efsanesini dans, müzik ve güçlü sahne anlatımıyla yeniden yorumlayacak.

2 Ekim 2026 Cuma günü AKM Tiyatro Salonu’nda Büşra Kayıkçı, “Beyond Walls – Istanbul” projesiyle İstanbul’un tarihi ve mimari hafızasını piyano, elektronik sesler ve mekan kayıtları üzerinden müzikle anlatacak. Aynı gün Türk Telekom Opera Salonu’nda İstanbul 8. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali “Klarnetin Yıldızları” konserinde Hüsnü Şenlendirici, Serkan Çağrı, Vasilis Saleas ve Bülent Altınbaş (Kirpi) aynı sahnede buluşacak. AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde ise Oğuzhan Koç konseri gerçekleştirilecek.

3 Ekim Cumartesi günü Türk Telekom Opera Salonu’nda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde ve piyanist Yekwon Sunwoo’nun solistliğinde sahne alacak. AKM Tiyatro Salonu’nda ise İstanbul 8. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali Yavuz Bingöl – Efsun of Anatolia konseriyle Anadolu ezgileri caz ve doğaçlamayla buluşacak. Günün açık hava programında Derya Uluğ sahne alacak.

4 Ekim Pazar günü AKM Tiyatro Salonu’nda Chromas çok sesli vokal müziğin farklı türlerle buluştuğu repertuvarını seslendirecek. Türk Telekom Opera Salonu’nda ise Georges Bizet’nin ölümsüz eseri “Carmen”, Aida Gómez ve topluluğunun flamenko yorumuyla sahnelenecek. AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde Motive müzikseverlerle buluşacak.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.