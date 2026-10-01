HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

AKM'de bale gecesine yoğun ilgi: Girişlerde kuyruklar oluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği İstanbul Kültür Yolu Festivali, farklı disiplinlerden dünyaca tanınan sanatçı ve toplulukları sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Festivalin beşinci gününde, Rus bale sanatının köklü temsilcilerinden Stanislavski ve Nemiroviç-Dançenko Bale Topluluğu, Türkiye’deki ilk gösterisini Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirdi. Yoğun ilgi gören gösteri öncesinde AKM’de kalabalık oluşurken, girişlerde uzun kuyruklar yaşandı.

AKM'de bale gecesine yoğun ilgi: Girişlerde kuyruklar oluştu

Stanislavski ve Nemiroviç-Dançenko Bale Topluluğu, “Figures and Counterparts” başlıklı Stanislavsky Ballet Gala ile Türkiye’deki ilk sahne buluşmasını İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirdi. Festivalin beşinci gününde AKM Tiyatro Salonu’nda sanatseverlerin yoğun katılımıyla düzenlenen gala programında, topluluğun klasik bale geleneğini çağdaş koreografiyle buluşturan repertuvarından seçkin eserler sahnelendi.

AKM de bale gecesine yoğun ilgi: Girişlerde kuyruklar oluştu 1

Gecenin ilk bölümünde, topluluğun Sanat Yönetmeni ve Koreograf Maxim Sevagin tarafından Antonio Vivaldi’nin müzikleri üzerine hazırlanan tek perdelik “In Dim Figures” sahnelendi. Eserin ardından klasik ve çağdaş bale repertuvarından seçilen bölümler izleyiciyle buluştu. “The Talisman”dan bir pas de deux’un yanı sıra Yuri Possokhov’un “Reflections”, Dmitry Bryantsev’in “Illusive Ball” ve Ohad Naharin’in “Minus 16” eserlerinden düetler sahnelendi. Program, Maxim Sevagin’in “Class Concert” eserinden “Pavlova and Cecchetti” pas de deux’su ile tamamlandı.

AKM de bale gecesine yoğun ilgi: Girişlerde kuyruklar oluştu 2

1930’lu yıllarda kurulan Stanislavski ve Nemiroviç-Dançenko Bale Topluluğu, uzun yıllara dayanan sahne deneyimini farklı dönemlerin koreografi anlayışlarıyla bir araya getiriyor. Topluluğun repertuvarında klasik eserlerin yanı sıra Vladimir Burmeister’in koreografik mirası ve günümüzün önde gelen koreograflarının çalışmaları da bulunuyor. Topluluk, bugüne kadar Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika’da gerçekleştirdiği turnelerle uluslararası izleyiciyle buluştu.

AKM de bale gecesine yoğun ilgi: Girişlerde kuyruklar oluştu 3

KONSERDEN FLAMENKOYA UZANAN ETKİNLİK PROGRAMI AKM’DE DEVAM EDİYOR

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM’de farklı disiplinlerden etkinlikler sanatseverlerle buluşmayı sürdürüyor.

1 Ekim 2026 Perşembe günü AKM Tiyatro Salonu’nda Peradi Ensemble, Anadolu’dan Balkanlara ve Kafkasya’dan farklı coğrafyalara uzanan halk ezgilerini yaklaşık 25 farklı dilde, çok sesli vokal yorumlarla seslendirecek. Aynı gün AKM’de, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’nun 18 yıldır dev kadrosuyla sahnelediği “Troya” da izleyiciyle buluşacak. Homeros’un ölümsüz destanlarından ilham alan gösteri, Troya’nın binlerce yıllık efsanesini dans, müzik ve güçlü sahne anlatımıyla yeniden yorumlayacak.

AKM de bale gecesine yoğun ilgi: Girişlerde kuyruklar oluştu 4

2 Ekim 2026 Cuma günü AKM Tiyatro Salonu’nda Büşra Kayıkçı, “Beyond Walls – Istanbul” projesiyle İstanbul’un tarihi ve mimari hafızasını piyano, elektronik sesler ve mekan kayıtları üzerinden müzikle anlatacak. Aynı gün Türk Telekom Opera Salonu’nda İstanbul 8. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali “Klarnetin Yıldızları” konserinde Hüsnü Şenlendirici, Serkan Çağrı, Vasilis Saleas ve Bülent Altınbaş (Kirpi) aynı sahnede buluşacak. AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde ise Oğuzhan Koç konseri gerçekleştirilecek.

3 Ekim Cumartesi günü Türk Telekom Opera Salonu’nda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde ve piyanist Yekwon Sunwoo’nun solistliğinde sahne alacak. AKM Tiyatro Salonu’nda ise İstanbul 8. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali Yavuz Bingöl – Efsun of Anatolia konseriyle Anadolu ezgileri caz ve doğaçlamayla buluşacak. Günün açık hava programında Derya Uluğ sahne alacak.

AKM de bale gecesine yoğun ilgi: Girişlerde kuyruklar oluştu 5

4 Ekim Pazar günü AKM Tiyatro Salonu’nda Chromas çok sesli vokal müziğin farklı türlerle buluştuğu repertuvarını seslendirecek. Türk Telekom Opera Salonu’nda ise Georges Bizet’nin ölümsüz eseri “Carmen”, Aida Gómez ve topluluğunun flamenko yorumuyla sahnelenecek. AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde Motive müzikseverlerle buluşacak.

AKM de bale gecesine yoğun ilgi: Girişlerde kuyruklar oluştu 6

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.

AKM de bale gecesine yoğun ilgi: Girişlerde kuyruklar oluştu 7

AKM de bale gecesine yoğun ilgi: Girişlerde kuyruklar oluştu 8

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
Meclis'te dikkat çeken protestoMeclis'te dikkat çeken protesto

Anahtar Kelimeler:
Bale İstanbul akm kültür ve turizm bakanı Kültür Yolu Festivali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

İstanbul uçağında kabus! Önce yanındaki kadını sonra kabin memurunu ısırdı

İstanbul uçağında kabus! Önce yanındaki kadını sonra kabin memurunu ısırdı

İşte eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi! E.Toroğlu ile A.Çakar iddiası

İşte eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi! E.Toroğlu ile A.Çakar iddiası

Gülşen Bubikoğlu yazı bitirmedi! Yıllara meydan okuyor

Gülşen Bubikoğlu yazı bitirmedi! Yıllara meydan okuyor

Akaryakıtta yeni dönem: Kademeli ÖTV! Benzin, motorin, LPG'de zam belli oldu

Akaryakıtta yeni dönem: Kademeli ÖTV! Benzin, motorin, LPG'de zam belli oldu

Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi

Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.