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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fon sorununun üstesinden geliyoruz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışında TBMM Genel Kurulu'na hitap ediyor. Gündemdeki fon krizine değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fon piyasasında ortaya çıkan sorunun üstesinden geliyoruz. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi inşallah çözeceği" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fon sorununun üstesinden geliyoruz"
Devrim Karadağ

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı Açılış Programı'nda Genel Kurul'a hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

  • Aziz milletim, sayın başkan, değerleri milletvekilleri TBMM'nin 28. Dönem 5. Yasama Yılını kutluyor; sizleri sevgiyle selamlıyorum. Yeni yasama yılının ülkemiz, milletimiz, meclisimiz, demokrasimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlerin şahsında mensubu ve hizmetkarı olmakta şeref duyduğum aziz milletimin her bir ferdine en doğusundan en batısına cennet vatanımızın 7 bölgesinde 81 ilinde 922 ilçesinde yaşayan tüm vatandaşlarıma buradan selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum.
  • Dünyanın farklı ülkelerinde milletimizi en güzel şekilde temsil eden başarılarıyla iftihar ettiğimiz yurt dışındaki vatandaşlarımıza da en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum. Evel emirde bundan 106 sene önce Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cuma namazını mütakip dualarla, tekbirlerle, istiklal azmi ve aşkıyla bağımsızlığın kalbi olan Ankara'dan milletimizin iradesini dünyaya haykıran 115 üye başta olmak üzere bugüne kadar bu yüce çatı altında milletimize layıkıyla hizmet edip darı bekaya irtihal eden milletvekillerimizi rahmetle yad ediyorum. Uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Ali Şükrü Bey'e, milletin emanetine kast edenlerin, milletin iradesini gasp edenlerin dar ağacına gönderdiği Adnan Menderes'e, Hasan Polatkan'a ve Fatih'in Rüştü Zorlu'ya bugün bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Yine burada bin yıldır bu coğrafyada milletimizin bekası uğruna gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize, gazilerimizden dar bekaya irtihal etmiş olanlara Yüce Mevla'dan rahmet ediyoruz.

"2 KEZ GAZİLİKLE MÜŞERREF OLAN TEK MECLİS"

  • Sözlerimin hemen başında şu hakikati tüm kalbimle ifade etmek istiyorum. Dünyada gazilikle iki kez müşerref olan tek meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu meclis milletimizin ayağına pranga, boynuna urgan geçirmeye kalkan müstevlilere karşı milli mücadeleyi başarıyla sevk ve idare etmiştir. 80 kilometre öteden top sesleri gelirken bile yüce meclis çalışmasını sürdürmüş milletimizin tevdi ettiği meşaleyi şanla şerefle taşımaya devam etmiştir.

Meclisimizin bu mücadelesi müstevlilerin, işgalcilerin ve emperyalistlerin kıskacından çıkış yolu arayan mazlum milletlere de örnek olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fon sorununun üstesinden geliyoruz" 1

  • Siyasetçiler olarak birinci vazifemiz milletimize hizmet etmektir. Hepimiz milletin sorunlarına çözüm bulmakla mükellefiz. İktidarlarımız boyunca kesintisiz biçimde samimi ve istikrarlı biçimde bizler hep bunu yapmanın mücadelesi içinde olduk. Ülkemizi ilgilendiren her alanda çok önemli adımlar attı.

"MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK"

  • 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3,5 yıl geçti. Yeniden 11 ilimizi ayağa kaldırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimize verdiğimiz sözü tuttuk, asrın inşaasını tamamladık. Bölgemizdeki savaş ve krizlere rağmen Türiye'yi kalkındırmayı sürdürdük.
  • Toplam 445 bin konut ve iş yerini hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Deprem bölgemizin ihyası için cari fiyatlarla 5,4 trilyon lira harcadık. Ekonomide bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen Türkiye'yi kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı başardık. Füzelerin havada uçuştuğu sıkıntılı bir dönemde tek bir vatandaşımızın dahi kılına zarar getirtmedik. 2026'nın ilk yarısında Türkiye yıllık yüzde iki buçuk büyüdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fon sorununun üstesinden geliyoruz" 2

"FON SORUNUN ÜSTESİNDEN GELİYORUZ"

  • Fon piyasasında ortaya çıkan sorunun üstesinden geliyoruz. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi inşallah çözeceğiz. Bu konunun toplumsal barışa karşı bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
  • Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün tarihe kayıt düşmek, tarihe not düşmek adına Türkiye için vazgeçilmez olduğunu düşündüğüm bazı başlıklara kapsamlı bir şekilde değinmek arzusundayım. Günlük siyasetin gelip geçici gündemlerinden azade olarak bu iki konunun ülkemiz ve milletimiz için son derece önemli olduğuna inanıyorum. Bakınız günümüzde siyasetin çözüm üretmesi gereken meselelerin en başında yapay kutuplaşma yer alıyor. Öncelikle şunu açık ve net ifade etmek isterim. Bir milletin tüm fertlerinin her konuda aynı düşünmesi, değerler, inançlar, hassasiyetler, beklentiler konusunda tamamen birbirine benzemesi elbette mümkün değildir. Bu doğru da sağlıklı da değildir. Bizim ülke ve toplum olarak en büyük zenginliğimiz esasen çeşitliliğimiz, farklılıklarımız ve renkliliğimizdir. Asırlar içinde bu farklılıklar bir uzlaşma zemininde buluşmuş ortak sınırlar içinde ortak değerler oluşmuştur. Tarih içinde farklılıklar birbirine köklü bir saygı geliştirmiştir.
  • Devletimiz, bayrağımız, mukaddes değerlerimiz ve üzerinde bir arada yaşadığımız vatanımız tarih içinde bizi tek bir millete dönüştürmüştür. Farklılıklarımızı bir ayrışma vasıtası olarak kullanmak isteyenlere de karşı durduğumuzu milletimiz tek yürek olup her seferinde gereken cevabı vermiştir.

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Recep Tayyip Erdoğan son dakika fon soruşturması
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