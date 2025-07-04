AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı geldi! İstanbul kavrulacak: O tarihlere dikkat

Türkiye'ye 9 günlük sıcak hava dalgası geliyor. Geçtiğimiz haftayı poyraz rüzgarının serinletici etkisiyle mevsim normallerinde geçiren İstanbul'da 5 Temmuz itibarıyla hava sıcaklıkları yeniden yükselecek.

Özellikle artan nem oranının, gece saatlerinde uyku konforunu olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

BU SAATLER ARASINDA DIŞARI ÇIKMAYIN

AKOM'un açıklamasında, güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş çarpması riskinin arttığına dikkat çekilerek; yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım, kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların bu saatlerde doğrudan güneş altında bulunmamaları gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, vatandaşların günün sıcak saatlerinde mümkün olduğunca kapalı ve serin ortamlarda bulunmalarını, bol sıvı tüketmelerini ve açık renkli, hafif giysiler tercih etmelerini tavsiye etti.

BİR UYARI DA VALİLİKTEN GELDİ

İstanbul Valiliği, kentte 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini duyurarak, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul'da 5 ile 12 Temmuz arasında hava sıcaklığının 34 dereceye kadar yükselmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada "Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.