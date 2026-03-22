Aksaray’da akranı tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk yaralandı

Aksaray’da parkta kavga ettiği akranı tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk yaralandı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu

Olay, Taşpazar Mahallesi 833 Sokak'ta bulunan parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta arkadaşı olan bir çocuk ile tartışan Ö.Ü. (16), tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu akranı tarafından bıçaklandı.

AKRANI TARAFINDAN SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANDI

Bacağından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan çocuğu gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısas ürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralı çocuk, ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaçan şüphelinin peşine düştü.
Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

