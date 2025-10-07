HABER

Aksaray’da alkollü sürücü kazaya sebep oldu: 2 yaralı

Aksaray’da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin bir başka otomobille çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Tacin Mahallesi Tacin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İshak G. (27) idaresindeki 68 ACJ 909 plakalı otomobil, kavşakta Tuba B. (44) yönetimindeki 51 ADR 736 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobiller hurdaya dönerken, 2 sürü de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAVŞAKTA BAŞKA OTOMOBİLE ÇARPTI: 2 YARALI

Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde ambulans içinde yaparken, alkollü sürücü İshak G. kazayı görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, İshak G. isimli sürücünün 0.65 promil alkollü olduğu ve Şubat ayında da alkollü araç kullanmaktan 6 ay süreyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Sürücünün bu kez ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

07 Ekim 2025
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
