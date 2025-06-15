HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aksaray'da balon faciası! İkisi birden düştü: Ölü ve yaralılar var

İçerik devam ediyor
Ufuk Dağ

Son dakika! Sabah saatlerinde Aksaray'da balon faciası yaşandı. Ihlara Vadisi’nden havalanan iki sıcak hava balonu gözlük kuyu mevkiine düştü. Çok sayıda ekip olay yerine gitti. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 19 yaralı var.

Son dakika haberi: Aksaray’da Ihlara Vadisi’nden havalanan sıcak hava balonlarından ikisi gözlük kuyu mevkiine düştü. İlk belirlemelere göre 1 ölü, 19 yaralı var.

Olay yerinden ilk kareler;

1

2

3

4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Füzeler peş peşe havalandı! İsrail'den de İran'dan da karşılıklı gözdağıFüzeler peş peşe havalandı! İsrail'den de İran'dan da karşılıklı gözdağı
Tunus'ta Gazze ile dayanışma konvoyuna destekTunus'ta Gazze ile dayanışma konvoyuna destek

Anahtar Kelimeler:
Aksaray balon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray, Muslera'nın yerine geçecek ismi buldu! Barcelona'nın yıldızıyla anlaşma sağlandı

Galatasaray, Muslera'nın yerine geçecek ismi buldu! Barcelona'nın yıldızıyla anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, 60 milyon Euro'luk yıldız oyuncunun peşinde! Moussa Diaby için teklif yapılacak

Fenerbahçe, 60 milyon Euro'luk yıldız oyuncunun peşinde! Moussa Diaby için teklif yapılacak

Füzeler peş peşe havalandı! İsrail'den de İran'dan da karşılıklı gözdağı

Füzeler peş peşe havalandı! İsrail'den de İran'dan da karşılıklı gözdağı

Hamaney’den İsrail’e füze saldırısı sonrası videolu mesaj: "Çaresiz kalacaksınız"

Hamaney’den İsrail’e füze saldırısı sonrası videolu mesaj: "Çaresiz kalacaksınız"

İsrail'den Yemen'deki Husi liderini hedef alan hava saldırısı

İsrail'den Yemen'deki Husi liderini hedef alan hava saldırısı

ABD'yi sarsan suikast! Meclis başkanı ve eşi evinde öldürüldü

ABD'yi sarsan suikast! Meclis başkanı ve eşi evinde öldürüldü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.