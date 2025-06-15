Aksaray'da balon faciası! İkisi birden düştü: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Sabah saatlerinde Aksaray'da balon faciası yaşandı. Ihlara Vadisi’nden havalanan iki sıcak hava balonu gözlük kuyu mevkiine düştü. Çok sayıda ekip olay yerine gitti. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 19 yaralı var.
Son dakika haberi: Aksaray’da Ihlara Vadisi’nden havalanan sıcak hava balonlarından ikisi gözlük kuyu mevkiine düştü. İlk belirlemelere göre 1 ölü, 19 yaralı var.
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