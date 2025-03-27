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Aksaray'da bonzai ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı! Jandarma yeterli delile ulaştıktan sonra düğmeye bastı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
27.03.2025 10:30
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Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma, 2 şahsı bonzai maddesiyle birlikte yakalarken, şahıslar adli makamlarca tutuklandı.

Aksaray'da bonzai ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı! Jandarma yeterli delile ulaştıktan sonra düğmeye bastı

Operasyon, merkez ilçe mülki sınırları içerisinde bulunan bir bağ evine yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 2 şahsın uyuşturucu bulundurduğu ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri, kimlikleri belirlenen 2 şahıs ve bulundukları bağ evine yönelik takip başlattı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda S.A. ve K.İ. isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken evde yapılan aramada 457 gram sentetik cannobinoid bonzai maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.A. ve K.İ. isimli şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray bonzai
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