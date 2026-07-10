HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aksaray'da düğün dönüşü feci kaza! Bir aile yok oldu...

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç şarampole devrildi. Araçtaki anne-baba ve bir oğulları hayatını kaybederken, diğer oğlun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ailenin katıldıkları düğünden döndükleri belirtildi.

Aksaray'da düğün dönüşü feci kaza! Bir aile yok oldu...

Korkunç kaza Aksaray'da meydana geldi. Adem Gündüz (55) idaresindeki hafif ticari araç, Aksaray-Konya kara yolu Yenikent Beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ANNE VE OĞLU OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araçta bulunan anne Çiğdem (52) ve oğlu Emircan Gündüz'ün (25) hayatını kaybettiğini tespit etti. Araçta bulunan baba Adem Gündüz ile oğlu Bedirhan Gündüz (18) yaralandı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ BABA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Adem Gündüz müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Bedirhan Gündüz'ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aksaray da düğün dönüşü feci kaza! Bir aile yok oldu... 1

DURUMU AĞIR

Bedirhan Gündüz'ün durumunun ağır olduğu, tedavisinin ise hastanede sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone'larda fiyat artışı çok olası! İşte nedeni...iPhone'larda fiyat artışı çok olası! İşte nedeni...
Türkiye'ye getirildiler! 'Kırmızı bülten' detayıTürkiye'ye getirildiler! 'Kırmızı bülten' detayı

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

Miçotakis'ten itiraf: "Bazen dar görüşlü hareket ediyoruz"

Miçotakis'ten itiraf: "Bazen dar görüşlü hareket ediyoruz"

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Dekoltesini paylaşmaya doyamadı! Tatil pozları mest etti

Dekoltesini paylaşmaya doyamadı! Tatil pozları mest etti

Bakan Şimşek'ten Türk Lirası açıklaması

Bakan Şimşek'ten Türk Lirası açıklaması

Motorine zam geldi, tabela yine değişti!

Motorine zam geldi, tabela yine değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.