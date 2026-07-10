Aksaray'da düğün dönüşü feci kaza! Bir aile yok oldu...

Korkunç kaza Aksaray'da meydana geldi. Adem Gündüz (55) idaresindeki hafif ticari araç, Aksaray-Konya kara yolu Yenikent Beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ANNE VE OĞLU OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araçta bulunan anne Çiğdem (52) ve oğlu Emircan Gündüz'ün (25) hayatını kaybettiğini tespit etti. Araçta bulunan baba Adem Gündüz ile oğlu Bedirhan Gündüz (18) yaralandı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ BABA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Adem Gündüz müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Bedirhan Gündüz'ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DURUMU AĞIR

Bedirhan Gündüz'ün durumunun ağır olduğu, tedavisinin ise hastanede sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır