HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aksaray'da düğün yolunda kaza: 2’i ağır, 6 yaralı

Aksaray’da, düğüne giden ailenin içinde olduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Aksaray'da düğün yolunda kaza: 2’i ağır, 6 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Aksaray-Adana kara yolunun 24’üncü kilometresinde meydana geldi. Sarıyahşi ilçesinden Adana’ya, yakınlarının düğününe giden Davut Özdemir (34) yönetimindeki 06 BTM712 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.

Sürücü Davut Özdemir ile Sultan Özdemir (69), Nusret Özdemir (27), Miraç Özdemir (6), Ömer Asaf Özdemir (4) ile Behçet Duygucu (64) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sultan Özdemir ile Nusret Özdemir’in durumlarının ağır olduğu öğrenildi. (DHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran: Bazı Avrupa ülkeleri İsrail'in askeri nükleer programına destek veriyorİran: Bazı Avrupa ülkeleri İsrail'in askeri nükleer programına destek veriyor
Selde kaybolduktan 6 gün sonra bulunan Hüseyin Aydın, son yolculuğuna uğurlandıSelde kaybolduktan 6 gün sonra bulunan Hüseyin Aydın, son yolculuğuna uğurlandı

Anahtar Kelimeler:
Aksaray kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CZN Burak ile Şafak Sezer davalık oldu!

CZN Burak ile Şafak Sezer davalık oldu!

Los Angeles yangın yeri! Çatışmalar zirve yaptı... Trump: "Şehir işgal edildi..."

Los Angeles yangın yeri! Çatışmalar zirve yaptı... Trump: "Şehir işgal edildi..."

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sözü

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sözü

İmamoğlu'nu tercih edenlerden bile fazlalar! İlk 3'te farklar çok çarpıcı

İmamoğlu'nu tercih edenlerden bile fazlalar! İlk 3'te farklar çok çarpıcı

Cristiano Ronaldo, önümüzdeki yıl formasını giyeceği takımı açıkladı! Herkesi ters köşe yaptı...

Cristiano Ronaldo, önümüzdeki yıl formasını giyeceği takımı açıkladı! Herkesi ters köşe yaptı...

Naci Görür günler önce uyarmıştı!

Naci Görür günler önce uyarmıştı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.