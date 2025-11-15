Aksaray'da fuhuş operasyonunda 3 tutuklama!

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 'güzellik merkezi' adı altında faaliyet gösteren masaj salonlarında fuhuş yapıldığı ihbarı sonrası çalışma başlattı.

Operasyonda Y.S. (22), B.S. (22), F.M. (37) ve O.A. (37), gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 55 bin 55 lira ve 50 euro ele geçirilirken, iş yerleri faaliyetten menedildi. İş yerlerinde bulunan 16 kişiye de idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S. F.M. ve O.A. tutuklanırken, B.S. adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır