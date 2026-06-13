Aksaray’da iki grup arasındaki bıçaklı kavga kamerada

Olay, Büyük Bölcek Mahallesindeki bir parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parkta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce gençler birbirlerine önce tekme ve yumrukla sonra da bıçakla saldırdı.

GENÇLER ARASINDAKİ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Gençlerin kavga ve birbirlerini bıçaklama anları anbean bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Bıçaklanarak yaralanan genç yere düşerken bir süre yerde kalan genç diğer şahısların polisin geldiğini söylemesi üzerine kalkarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır