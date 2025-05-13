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Aksaray’da ilginç olay! 44 yaşındaki kadını yol kenarına atıp kaçtılar…

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Aksaray’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Otomobilden kaldırıma atılıp baygın halde bulunan 44 yaşındaki Ahu T., ambulansta tedavi edildikten sonra olay yerine çağırılan yakınlarına teslim edildi. İşte o anlar…

Aksaray’da otomobilden kaldırıma atılıp baygın halde bulunan Ahu T. (44), ambulansta tedavi edildikten sonra yakınlarına teslim edildi.

Olay, saat 07.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ahu T., sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilden kaldırım kenarına atıldı. Sürücü hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Alkollü olduğu tespit edilen Ahu T., ambulansta yapılan müdahalesinin ardından çağrılan yakınlarına teslim edildi.

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Polis, çevredekilerin verdiği plaka üzerinden yola çıkarak, Ahu T.'nin atıldığı otomobilin bulunması için çalışma başlattı. (DHA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray Otomobil
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