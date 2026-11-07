Kars'ta kar yağışı ve zirai don uyarısı

Kars'ta soğuk havanın ardından kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı, kentte güzel görüntüler oluşturdu.

Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Kars, Ağrı ve Iğdır için zirai don uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, bölgeyi etkisi altına alması beklenen soğuk havayla birlikte hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiği bildirildi.

Zirai don tehlikesinin, 7 Kasım Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak ve 10 Kasım Salı günü saat 10.00'a kadar devam edecek. Bölgede buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğine dikkat çeken Meteoroloji yetkilileri, başta çiftçiler ve tarımsal üretimle uğraşan vatandaşlar olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır