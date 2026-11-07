HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kars'ta kar yağışı ve zirai don uyarısı

Kars'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağışla birlikte güzel görüntüler ortaya çıkarken, meteoroloji, Kars, Ağrı ve Iğdır için zirai don uyarısında bulundu.

Kars'ta kar yağışı ve zirai don uyarısı

Kars'ta soğuk havanın ardından kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı, kentte güzel görüntüler oluşturdu.

Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Kars, Ağrı ve Iğdır için zirai don uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, bölgeyi etkisi altına alması beklenen soğuk havayla birlikte hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiği bildirildi.

Zirai don tehlikesinin, 7 Kasım Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak ve 10 Kasım Salı günü saat 10.00'a kadar devam edecek. Bölgede buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğine dikkat çeken Meteoroloji yetkilileri, başta çiftçiler ve tarımsal üretimle uğraşan vatandaşlar olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik’te COP31 alarmı! Güvenlik tedbirleri artırıldıBilecik’te COP31 alarmı! Güvenlik tedbirleri artırıldı
Aidatlar kira fiyatlarını bile aştı! Fahiş artışlar için 2027 işaret edildi: 'Lisans' dönemi başlıyorAidatlar kira fiyatlarını bile aştı! Fahiş artışlar için 2027 işaret edildi: 'Lisans' dönemi başlıyor

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Kars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Afyonkarahisar'daki saldırının perde arkası ortaya çıktı!

Afyonkarahisar'daki saldırının perde arkası ortaya çıktı!

Fatma Betül Sayan Kaya Cumhuriyet tarihinde bir ilk oldu

Fatma Betül Sayan Kaya Cumhuriyet tarihinde bir ilk oldu

Sürprizler var! Sergen Yalçın A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı

Sürprizler var! Sergen Yalçın A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı

Seksapalite çıkışıyla gündem olmuştu! Derin dekolteli cesur tercih

Seksapalite çıkışıyla gündem olmuştu! Derin dekolteli cesur tercih

Benzinden sonra motorine indirim geliyor! Tarih belli oldu

Benzinden sonra motorine indirim geliyor! Tarih belli oldu

Emekliye 'yüzde 50 zam' iddiası! Özgür Erdursun tek tek hesap yaparak açıkladı

Emekliye 'yüzde 50 zam' iddiası! Özgür Erdursun tek tek hesap yaparak açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.