HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bilecik’te COP31 alarmı! Güvenlik tedbirleri artırıldı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Bilecik genelinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

Bilecik’te COP31 alarmı! Güvenlik tedbirleri artırıldı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen çalışmalarda şok uygulamaları ve genel kontroller yapıldı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimler sürdürülürken, umuma açık iş yerleri, oteller, pansiyonlar ve günübirlik konaklama tesisleri de kontrol edildi. Ekipler ayrıca aranan şahıslara yönelik çalışmaların yanı sıra ticari taksiler, otogar ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı’nda denetimlerini sürdürüyor.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması amacıyla tüm birimlerin 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yaptığı bildirildi.

Bilecik’te COP31 alarmı! Güvenlik tedbirleri artırıldı 1

Bilecik’te COP31 alarmı! Güvenlik tedbirleri artırıldı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aidatlar kira fiyatlarını bile aştı! Fahiş artışlar için 2027 işaret edildi: 'Lisans' dönemi başlıyorAidatlar kira fiyatlarını bile aştı! Fahiş artışlar için 2027 işaret edildi: 'Lisans' dönemi başlıyor
Meteoroloji 19 ili tek tek uyardı! Kış kapıya dayandıMeteoroloji 19 ili tek tek uyardı! Kış kapıya dayandı

Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Afyonkarahisar'daki saldırının perde arkası ortaya çıktı!

Afyonkarahisar'daki saldırının perde arkası ortaya çıktı!

Fatma Betül Sayan Kaya Cumhuriyet tarihinde bir ilk oldu

Fatma Betül Sayan Kaya Cumhuriyet tarihinde bir ilk oldu

Sürprizler var! Sergen Yalçın A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı

Sürprizler var! Sergen Yalçın A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı

Seksapalite çıkışıyla gündem olmuştu! Derin dekolteli cesur tercih

Seksapalite çıkışıyla gündem olmuştu! Derin dekolteli cesur tercih

Benzinden sonra motorine indirim geliyor! Tarih belli oldu

Benzinden sonra motorine indirim geliyor! Tarih belli oldu

Emekliye 'yüzde 50 zam' iddiası! Özgür Erdursun tek tek hesap yaparak açıkladı

Emekliye 'yüzde 50 zam' iddiası! Özgür Erdursun tek tek hesap yaparak açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.