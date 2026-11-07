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İstanbul'da iki noktada yollar kapanıyor! Yarın başlıyor, 180 gün sürecek

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde iki ayrı köprüde başlatılacak çalışmalar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. D-100 İncirli Köprüsü'nde 8 Kasım'dan itibaren 15 gün sürecek trafik düzenlemesi uygulanırken, Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki köprünün yenilenmesi için 180 günlük çalışma başlatılacak.

İstanbul'da iki noktada yollar kapanıyor! Yarın başlıyor, 180 gün sürecek
Devrim Karadağ

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yer alan İncirli Köprüsü'nde yapılacak güçlendirme çalışması nedeniyle D-100 Karayolu yan yolunda Topkapı yönü trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Bakırköy D-100 İncirli Köprüsü'nde güçlendirme çalışmaları yapılacak.

YARIN GECE BAŞLIYOR

Bu kapsamda, Topkapı istikameti yan yolu, 8 Kasım Pazar günü saat 23.00 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatılacak. Yan yol sirkülasyonu 15 gün süreyle D-100'e aktarılacak.

Topkapı istikameti yan yolu, 23 Kasım Pazartesi tek şerit olacak şekilde trafiğe açılacak.

Köprüdeki çalışmaların 23 Aralık Çarşamba tamamlanması ve yan yolun tamamen trafiğe açılması planlanıyor.

MARMARAY HATTI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜ DE YENİLENECEK

Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki Marmaray hattı üzerinden geçen köprü yenilenecek

Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda, 8 Kasım Pazar günü saat 00.00 itibarıyla Adnan Kahveci Bulvarı, Beyaz Lale Sokak ve Dumlupınar Sokak her iki yönde trafiğe kapatılacak.

Ulaşım ve Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda araç trafiği, Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Kilitbahir Sokak'tan, yaya sirkülasyonu ise köprü yanına inşa edilecek geçici rampa üzerinden sağlanacak.

180 GÜN SÜRECEK

Yapısal ömrünü tamamlamış köprü kaldırılarak yerine 60 metre uzunlukta, 30 metre genişlikte, 3 açıklıklı yeni köprü inşa edilecek çalışmaların, 180 gün sürmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik
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