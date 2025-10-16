Aksaray’da otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Hasas Mahallesi Şehit Polis Sefa Altınsoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. (46) idaresindeki otomobil ile L.K. (48) yönetimindeki servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs sürücüsü L.K. yaralanırken araçlarda hasar oluştu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan L.K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır