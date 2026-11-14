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Aksaray’da silahlı kavga! 2 kadın yaralandı

Aksaray’da iki grup arasında çıkan tartışmada iki kadın tüfekle vurularak yaralandı.

Aksaray’da silahlı kavga! 2 kadın yaralandı

Olay, dün gece yarısı Hacılarharmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşlarıyla tartışma yaşayan bir kişi ile arkadaşları arasında tartışmada çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce bir kişi tüfekle kız arkadaşı ve onun arkadaşına tüfekle ateş açtı. 2 kadın tüfekten ateşlenen saçmalarla yaralandı.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Tüfek seslerini duyan mahallesi sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı 2 kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren şahıslar olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kaçan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Aksaray’da silahlı kavga! 2 kadın yaralandı 1

Aksaray’da silahlı kavga! 2 kadın yaralandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Aksaray
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