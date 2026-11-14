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Ankara’da uyuşturucu operasyonu! 7 kişi tutuklandı

Ankara’da uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Ankara’da uyuşturucu operasyonu! 7 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’, ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’, suçlarını suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 32 şüpheli tespit edildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 26 şüpheli gözaltına alınırken 6 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan, 7 şüpheli hakkında ise ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan soruşturma işlemlerinin tamamlanmasının ardından ifadeleri alınıp serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 7’sinin ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutukluluk talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verildi.

Ankara’da uyuşturucu operasyonu! 7 kişi tutuklandı 1


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Ankara
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