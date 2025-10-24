Aksaray'da trafik kazasında yaşamını yitirmişlerdi! 3 kardeşin cenazesi toprağa verildi

Hastane morgundan alınan Azmi, Salih ve Tamer Çıracı kardeşlerin cenazeleri, Gölbez köyüne getirildi.

Kardeşlerin yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Köy mezarlığı önünde kılınan namazın ardından cenazeler toprağa verildi. Törene, çok sayıda kişi katıldı.

Azmi Çıracı yönetimindeki otomobil, Sokarıklı köyü yakınlarında, Hacı Hasan S. idaresindeki kamyonla çarpışmış, otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki kardeşleri Salih ve Tamer Çıracı hayatını kaybetmişti.

Kamyon sürücüsü Hacı Hasan S, gözaltına alınmıştı.

